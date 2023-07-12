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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۶

امام جمعه نظرآباد:

حضور پرشور مردم در انتخابات موجب اقتدار نظام اسلامی است

حضور پرشور مردم در انتخابات موجب اقتدار نظام اسلامی است

نظرآباد- امام جمعه نظرآباد گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا یک انتخابات پرشور برگزار شود، چراکه حضور پرشور مردم موجب اقتدار نظام اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس و اعضای دفتر نظارت شورای نگهبان شهرستان نظرآباد با تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان بسیار حساس و مهم است و برای انجام این رسالت باید تلاش دوچندانی صورت گیرد.

وی بیان کرد: شورای نگهبان حافظ احکام اسلام و قانون اساسی است، بنابراین وظیفه خطیری برعهده دارد.

امام جمعه نظرآباد تصریح کرد: دفاتر نظارت شورای نگهبان باید کار خود را به دقت انجام دهند تا حقی از کسی ضایع نشده و همچنین فرد نااهلی نیز تأیید صلاحید نشود.

وی متذکر شد: همه باید دست به دست هم دهیم تا یک انتخابات پرشور برگزار شود، چراکه حضور پرشور مردم موجب اقتدار نظام اسلامی است.

کد مطلب 5835106

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