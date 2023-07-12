حضور پرشور مردم در انتخابات موجب اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس و اعضای دفتر نظارت شورای نگهبان شهرستان نظرآباد با تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان بسیار حساس و مهم است و برای انجام این رسالت باید تلاش دوچندانی صورت گیرد.

وی بیان کرد: شورای نگهبان حافظ احکام اسلام و قانون اساسی است، بنابراین وظیفه خطیری برعهده دارد.

امام جمعه نظرآباد تصریح کرد: دفاتر نظارت شورای نگهبان باید کار خود را به دقت انجام دهند تا حقی از کسی ضایع نشده و همچنین فرد نااهلی نیز تأیید صلاحید نشود.

وی متذکر شد: همه باید دست به دست هم دهیم تا یک انتخابات پرشور برگزار شود، چراکه حضور پرشور مردم موجب اقتدار نظام اسلامی است.