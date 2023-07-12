به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهاجری عصر چهارشنبه در یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران شهری و مدیرکل امور مالیاتی استان البرز و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت: بخشی از منابع درآمدی مالیات برای امور مختلف ملی، استانی و شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج افزود: در صورتی که نگاه‌ها به موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده به گونه دیگری است و تصور می‌شود بسیاری از هزینه‌های کشور از طریق فروش نفت و خام فروشی آن تأمین می‌شود.

مهاجری تصریح کرد: چند سالی است که مالیات بر ارزش افزوده به کمک شهرداری‌ها آمده و بخشی از بودجه شهرها از این طریق تأمین و به این درآمد به عنوان درآمدهای پایدار شهری نگاه می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: در سال گذشته بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به بودجه شهرداری کرج تزریق شد که حدود حدود ۲۵ درصد بودجه شهر را شامل می‌شود و باید در پروژه‌ها و آبادانی شهر استفاده شود.

مهاجری خاطر نشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که تعامل شهرداری و اداره کل امور مالیاتی استان البرز بیش از این باشد و مجموعه شهرداری بتواند به این اداره کل که یاریگر مدیریت شهری است کمک کند تا درآمدهای حاصل از عوارض ارزش افزوده به صورت دقیق در راستای آبادانی شهر و خدمت به مردم هزینه شود.