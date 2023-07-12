به گزارش خبرنگار مهر، عمار ایزدیار عصر چهارشنبه در پایان یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران شهری و مدیرکل امور مالیاتی استان البرز و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به پی گیری اعضای شورای شهر و معاونت دادستان عمومی و انقلاب در خصوص فرونشست و ترک‌های حادث شده در ساختمانهای منطقه حصارک و همچنین مکاتبه معاونت هماهنگی امور عمرانی پیرامون مصوبات جلسه رسیدگی به مخاطرات مربوط به فرونشست ساختمان‌های واقع در خیابان شهید بهشتی و لزوم اتخاذ تصمیمات فوری و کارشناسی در این رابطه با توجه به مفاد صورتجلسه فوق الذکر و اهمیت موضوع نسبت به انعقاد قرارداد در قالب ماده ۲۴ آئین‌نامه خرید خدمات مشاور به منظور انجام مطالعات فاز اول و دوم طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود اعضای شورای شهر با توجه به حجم ساختمان‌های مورد بررسی و حساسیت موضوع با اخذ مشاور موافقت کردند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش بر روند اجرایی ساخت باغ موزه دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در این جلسه نامه شهرداری در خصوص خدمات نظارت کارگاهی عالیه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس بررسی شد.

ایزدیار بیان کرد: با عنایت به درخواست مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز در خصوص انعقاد قرارداد نظارت کارگاهی و عالیه جهت پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس با مشاوره طراح فاز یک و دو مجموعه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس وفق ماده ۲۴ آئین‌نامه خرید خدمات مشاور به منظور رعایت تباصر بودجه موضوع در کمیسیون فرهنگی بررسی شده و با قیودی به مدت یکسال با نامه شهرداری موافقت شد.

سخنگوی شورای شهر به بررسی لایحه شهرداری در خصوص مساعدت مالی به شورای حل اختلاف استان البرز اشاره کرد و گفت: به شهرداری کرج اجازه داده شد تا مبلغ هشت میلیارد ریال طی چندین مرحله از محل صدرالاشاره به شورای حل اختلاف استان البرز پرداخت گردد در این راستا با لایحه شهرداری در راستای نظام جامع مسائل و اجرای تفاهم نامه فی مابین و همچنین فعال کردن شعبه مدیریت شهری در شورای حل اختلاف به اتفاق آرا حاضرین به تصویب رسید.