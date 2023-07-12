اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب در پارک ملت اراک برگزار شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب با هدف «مطالبه بهبود وضعیت عفاف وحجاب و بزرگداشت مقام شهدای مسجد گوهرشاد» به مناسبت سالروز کشتار خونین مسجد گوهرشاد و روز ملی عفاف و حجاب عصر امروز با حضور پرشور مردم انقلابی مردم اراک در پارک ملت برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین علی سرلک در این برنامه اظهار داشت: حجاب ابزار ارتباط سالم در محیطهای اجتماعی برای رشد خانواده و انسانها است.
کارشناس فرهنگی افزود: حجاب و عفاف عامل اصلی تحکیم خانواده و تثبیت تمدن اسلامی و یک واجب سیاسی است و لذا اهمیت مسئله حجاب باید برای دختران ما تبیین شود.
شرکت کنندگان در این مراسم نیز از اهمیت عفاف و حجاب گفتند و تاکید کردند: حفظ حجاب، باعث ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر میشود و اثرات مختلفی بر زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی دارد.
آنان همچنین گفتند: حجاب یک هدیهای الهی است که خداوند به بندگان خود عطا کرده است تا در سایه آن، زنان به سعادت حقیقی خود دست یابند.
امروز اراک با جلوه عفاف شهروندانش، «رنگ خدا» گرفت و چه تصویر زیباییست، زنانی که هویت خود را با جامه و حجابشان فریاد میزنند.
در این مراسم، صدها نفر از مردم، همزمان با روز عفاف و حجاب از هویت اصیل اسلامی ایرانی و حریم خانواده دفاع کردند.
نظر شما