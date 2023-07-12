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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۸

گزارش مهر؛

اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب در پارک ملت اراک برگزار شد

اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب در پارک ملت اراک برگزار شد

اراک- اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب با هدف «مطالبه بهبود وضعیت عفاف و حجاب و بزرگداشت مقام شهدای مسجد گوهرشاد» در پارک ملت اراک برگزار شد.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب با هدف «مطالبه بهبود وضعیت عفاف وحجاب و بزرگداشت مقام شهدای مسجد گوهرشاد» به مناسبت سالروز کشتار خونین مسجد گوهرشاد و روز ملی عفاف و حجاب عصر امروز با حضور پرشور مردم انقلابی مردم اراک در پارک ملت برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی سرلک در این برنامه اظهار داشت: حجاب ابزار ارتباط سالم در محیط‌های اجتماعی برای رشد خانواده و انسان‌ها است.

اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب در پارک ملت اراک برگزار شد

کارشناس فرهنگی افزود: حجاب و عفاف عامل اصلی تحکیم خانواده و تثبیت تمدن اسلامی و یک واجب سیاسی است و لذا اهمیت مسئله حجاب باید برای دختران ما تبیین شود.

شرکت کنندگان در این مراسم نیز از اهمیت عفاف و حجاب گفتند و تاکید کردند: حفظ حجاب، باعث ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر می‌شود و اثرات مختلفی بر زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی دارد.

اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب در پارک ملت اراک برگزار شد

آنان همچنین گفتند: حجاب یک هدیه‌ای الهی است که خداوند به بندگان خود عطا کرده است تا در سایه آن، زنان به سعادت حقیقی خود دست یابند.

اجتماع بزرگ مردمی عفاف و حجاب در پارک ملت اراک برگزار شد

امروز اراک با جلوه عفاف شهروندانش، «رنگ خدا» گرفت و چه تصویر زیبایی‌ست، زنانی که هویت خود را با جامه و حجاب‌شان فریاد می‌زنند.

در این مراسم، صدها نفر از مردم، همزمان با روز عفاف و حجاب از هویت اصیل اسلامی ایرانی و حریم خانواده دفاع کردند.

کد مطلب 5835184

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