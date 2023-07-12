اطلاعیه قطعی گاز در کمالشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد نسبت به قطع گاز شهری قسمتی از کمال شهر کرج به آدرس خیابان فجر ۱۶ کوچه ۴ غربی روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۵ قطع کند.

از ساکنین درخواست می‌شود تمهیدات لازم را پیش بینی کنند. بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدام لازم معمول خواهد شد.

شایان ذکر است به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت الزامی است. در صورت نیاز، مشترکین می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل نمایند.