دست مان برای بازیهای آسیایی خالی نیست/ مسیر سختی تا المپیک داریم

بیژن مقانلو با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر در خصوص مسابقات بین المللی ترکیه گفت: هر تکواندوکار در یک سال میلادی می‌تواند ۴۰ امتیاز از تورنمنت‌ها کسب کند و این اتفاق برای اعضای تیم ما در سال ۲۰۲۳ نیفتاده بود، ترکیه اولین حضور ما در رقابت‌های G2 بود، نفراتی که در اردو بوده و در کورس رنکینگ حضور داشتند به این مسابقات اعزام شدند و خدا را شکر از توانایی خود به خوبی استفاده کرده و مدال‌های با ارزشی کسب شد.

وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور تکواندوکاران مطرحی از ازبکستان، اردن و اسپانیا در سطح فنی قابل قبولی برگزار شد. هر چند اعضای تیم رقابت های خوبی را پشت سر گذاشتند، ولی این مسابقات در جای خود به همان اندازه که امتیازات مهمی کسب کردیم برای ما اهمیت دارد و نه بیشتر که بخواهیم از مسابقات آتی غافل شویم. امیدواریم این روند رو به جلو برای تیم ما ادامه یابد.

سرمربی تیم ملی با اشاره به مسابقات پیش رو گفت: در حال آماده سازی تیم ملی برای رقابت‌های یونیورسیاد جهانی دانشجویان و پس از آن گرندپری پاریس هستیم. این چند ماه پیش رو برای ما خیلی اهمیت دارد. اهداف مهمی را برای تیم ملی تعریف کرده و برای رسیدن به آن طبق رنامه از پیش طراحی شده پیش می‌رویم. یکی از اهداف ما رسیدن به رنکینگ ۵ و ۶ المپیکی است. در برخی اوزان حتی رنکینگ هفتم هم احتمال کسب سهمیه المپیک وجود دارد. به عنوان مثال در وزن ۵۸- کیلوگرم این شرایط وجود دارد.

مقانلو ادامه داد: هدف دوم ما رقابت‌های گرند اسلم هست که شانس خوبی برای کسب سهمیه از این روش داریم. هدف سوم نیز رقابت‌های انتخابی المپیک در بخش قاره‌ای است. البته در مسابقات قاره‌ای هم کار آسانی نداریم و عملاً تکواندوکاران نخبه ای که موفق به کسب سهمیه از دو شیوه فوق نشدند، حضور دارند. اتمسفر مسابقات کسب سهمیه قاره‌ای خیلی سنگین است. نفرات ما نیز باید تجربه لازم برای حضور در چنین مسابقاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسیر سختی برای کسب سهمیه المپیک پیش رو داریم اظهار داشت: سخت تلاش می‌کنیم و به آینده امیدواریم. تکواندوکاران ملی پوش نیز به دشواری‌های این مسیر به خوبی واقف هستند و با جدیت در تمرینات حضور دارند تا با آمادگی کامل این راه را طی کنند. ان شاالله در درجه اول کسب سهمیه کنیم. بعد هم ورود به المپیک که این امتیازات در سید بندی مسابقات خیلی مؤثر است. چه بسا همین امتیازات در المپیک‌های بعدی هم خیلی به درد تیم ما و تکواندوکاران بخورد. چرا که تکواندوکاران ما جوان هستند و می‌توانند سال‌ها برای کشورمان افتخارآفرین باشند.

سرمربی تیم ملی افزود: در یک سال اخی از تمام پتانسیل تکواندو ایران استفاده کردیم. حتی قهرمانان تیم ملی نوجوانانی که ۸ ماه است به تیم ملحق شده اند، اکنون به خود باوری لازم رسیده و می‌توانند مقابل بزرگان دنیا عرض اندام کنند. شاید در گذشته جوانان ما این شانس را پیدا نمی‌کردند که در اردوهای تیم ملی کسب تجربه کنند. خیلی خوشحالم که به جوانان فرصت دادیم تا نور امید را در دل آنها روشن کنیم.

مقانلو در بخش دیگری از سخنان خود با خبرنگار مهر گفت: معتقدم باید با اعداد و ارقام صحبت کرده و نقد را باید مستند بیان کرد. رنکینگ المپیکی معیار بسیار خوبی برای ارزیابی است. نسبت به زمانی که اردیبهشت ۱۴۰۱ کار را در تیم ملی شروع کردیم، شرایط بهتری داریم. در هر وزن دو و برخی اوزان چهار تکواندوکار در این رنکینگ داریم و خدا را شکر حرکت تیم ملی رو به جلوست.

وی افزود: طبق قانون هر کشور دو تکواندوکار در هر وزن المپیکی می‌تواند به مسابقات گرندپری اعزام کند و ما نیز برای پاریس هفت نماینده داریم. در وزن ۶۸- کیلوگرم دو نماینده خود را از دست دادیم که اگر بودند خیلی حرف برای گفتن داشتیم. البته متین رضایی تکواندوکار شایسته و ارزنده‌ای است که توانایی خود را ثابت کرده، امیدوارم در مدت زمان باقی مانده ارتقا نسبی خوبی پیدا کند و سهمیه را از طریق رنکینگ به دست بیاورد.

سرمربی تیم ملی در مورد حضور بیش از ۳۰ تکواندوکار در یک سال اخیر و باقی ماندن تنها ۱۵ تکواندوکار در اردوها گفت: اصل ما در تیم ملی شایسته سالاری است، ریسک این موضوع برای کادر فنی بود، ولی خروجی آن برای تیم ملی تکواندو ایران بود. تکواندوکارانی که هم اکنون در اردوی تیم ملی هستند، چکیده تکواندو ایران هستند. پارامترهای ما برای حضور در اردوی تیم ملی خیلی سخت است، به قول رئیس و دبیر فدراسیون «الک» سنگینی است. مهم این است که این روش چند خروجی برای تکواندو ایران داشته باشد.

مقانلو ادامه داد: تا کنون در ۱۳ رویداد از گرید ۲ به بالا شرکت کردیم، که حاصل آن ۶۲ مدال شامل ۲۵ طلا، ۱۹ نقره و ۱۸ برنز بوده است. برای اولین بار در گرندپری رم با گرید شش شرکت کرده و موفق به کسب دو مدال نقره و یک برنز شدیم. باید بپذیریم در راستای سیاست‌های فدراسیون جهانی قدم برداریم. تکواندوکاران باید در یک مسیر چهار سال قرار داشته و کسب امتیاز کنند. البته مد نظر داشته باشید که مسابقات جهانی هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و ۱۴۰ امتیاز دارد. ولی گرندپری ها هر سال ۲۸۰ امتیاز دارند، یعنی ۵۶۰ امتیاز در دو سال که اهمیت بالایی دارد. تکواندوکاران ما در گرندپری ها این شانس را دارند که از یک سو در کورس رقابت عقب نمانند و از سوی دیگر با رقبایی جدی و اصلی خود که مدعی هستند مبارزه رودرو داشته باشیم.

وی در پایان در خصوص نحوه انتخاب تکواندوکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو گفت: زمانی که مسابقات انتخابی برگزار می‌کردیم، می‌خواستیم بهترین‌ها انتخاب شوند. در یک پروسه یک ساله افت و خیز زیادی داشت. تکواندوکاران در میادین مختلف توانایی خود را به نمایش گذاشتند. الان نفرات مستعدی داریم که وقتی عملکرد یک ساله آنها را بررسی می‌کنیم، کاملاً مشخص است که چه نفراتی عضو تیم می‌شوند. ما باید بهترین نفرات خود را به رنکینگ ۵، گرنداسلم و بعد هم مسابقات قاره‌ای برسانیم. خدا را شکر الان دست پری داریم و به همین منظور با بررسی همه موارد بخصوص عملکرد یک سال اخیر، تکواندوکاران نفرات خود را انتخاب می‌کنیم.