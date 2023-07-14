به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، همایش مشترک رؤسای استانی و حراست‌های مراکز دانشگاه فنی و حرفه‌ای سراسر کشور به همت اداره‌کل حراست و با حضور مقامات کشوری و لشکری، سه‌شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

در همایش مذکور، عرفان خسرویان رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ضمن خیرمقدم به سخنرانان ویژه و مهمانان، از تلاش اداره‌کل حراست به منظور برپایی این برنامه وزین قدردانی کرد.

وی دنیای امروز را دنیای تحولات و تغییرات سریع خواند و گفت: رقابت‌های منطقه‌ای برای ایجاد و کسب فرصت‌ها بی‌شمار است و کشورها در این رقابت برنامه‌های متنوعی را در دستور کار خود دارند.

وی افزود: تحولات گسترده حاصل دهه‌های اخیر است و بسیار پرشتاب به پیش می‌رود، در صد سال گذشته حاکمان استکباری در منطقه خاورمیانه حضور داشته‌اند و همواره این منطقه تحت ستم و لجام و لگد استکبار و استعمار بوده است و این‌ها برای منابع ما برنامه‌ریزی دقیق داشته‌اند و انقلاب اسلامی با تبلور خود به رهبری امام راحل، این پیر عالم فرزانه توانست سرنوشت و منافع ملی این کشور را به دست مستضعفان بدهد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: اولین اثر انقلاب این بود که منافع و سرنوشت مردم ایران به دست طبقات ضعیف، محروم و مستضعفین جامعه داده شد. انقلاب اسلامی شکل گرفت و با شهادت هزاران نفر این کشور آزاد شد تا مبتنی بر منافع خودش پیشرفت و حرکت کند.

خسرویان در ادامه افزود: دشمنان قسم‌خورده انقلاب علاوه بر تهدیدات دوران پساکرونا برنامه‌ریزی سنگین چندوجهی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را برای تحت فشار قرار دادن کشور در دستور کار قرار دادند. در چنین شرایطی و به رغم مشکلات عدیده، وزیرعلوم، دستور بازگشایی مراکز آموزش عالی را صادر کردند و توانستند در اغتشاشات سال گذشته دانشگاه‌ها را از این بحران عبور بدهند و با کمک نیروهای حراست این مسیر بحمدالله طی شد.

وی افزود: تدابیر وزیر علوم الگوی هوشمندانه عقلانیت انقلابی در عبور دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از بحران‌ها و فتنه‌های اخیر بود و امروز نیز نیازمند نقد منصفانه و عالمانه، بدون پرخاشگری همراه با اتحاد و همدلی هستیم.

وی ضمن قدردانی از نیروهای حراست به عنوان مردان و زنان روزهای سخت خاطرنشان کرد: امروز وزارت علوم برای حرکت علم پیوست اشتغال دارد. ما نسبت به فارغ‌التحصیلان خودمان مسئولیم و موضوع اشتغال برای ما موضوعیت دارد زیرا تنها این حوزه است که می‌تواند چالش بیکاری را از سر کشور رفع کند.

وی افزود: قرار گرفتن حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در صدر برنامه‌های وزارت علوم گواه تدبیر وزیر علوم است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در بخش پایانی صحبت‌های خود به اهمیت وجودی حراست‌ها پرداخت و گفت: حضور مجموعه حراست در دانشگاه موجب تحولات چشمگیر بوده و قابل تقدیر است.

خسرویان مسئولین حراست در دانشگاه‌ها را بازوی توانای ریاست و اصلی‌ترین وظیفه آنان را صیانت ذکر کرد؛ صیانت از مدیران در مراکز و واحدها، صیانت از اینکه تضییع بیت‌المال صورت نگیرد و صیانت از اینکه از حیثیت افراد دفاع شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای صیانت فضای مجازی و تبیین‌گری را نیز از امور خطیری دانست که رسالت آن بر عهده نیروهای حراست است.

وی با اشاره به اغتشاشات سال گذشته و ایجاد تشنج در دانشگاه‌ها گفت: عدم تصمیم‌گیری برای فضای مجازی و عدم روشن شدن تکلیف پلتفورم‌های موجود در کشور آسیب است که می‌بایست هوشمندانه مدیریت شود.