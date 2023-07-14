به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: از خداوند سبحان عاجزانه درخواست دارم با فهم دقیق و درست از مدرسه غدیر و رویداد تاریخی و تحول آفرین مباهله راه معرفت خود را آراستگی به تقوا و عمل صالح را فرا روی جامعه اسلامی و بشری بگشاید.

وی ادامه داد: ایام مبارک و تحول آفرین ماه ذی الحجه الحرام با رویدادها و حوادث و اعیاد بزرگ پیوند خورده است. عید غدیر و نزول آیه مباهله و حضور پیامبر اعظم (ص) و اصحاب کساء در میدان تاریخ ساز مباهله از رویدادهای مهم این ایام است.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به ویژگی‌های آیه مباهله، گفت: اول اینکه آیه مباهله فصل الخطاب است. دوم تفسیر روشن آیه تطهیر و تبیین اصحاب کساء و جایگاه ممتاز ایشان است و سوم توصیفی بلند در شخصیت بی بدیل امیرالمومنین علی (ع) است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با بیان اینکه سخن قرآن کریم و رمز پایداری قرآن و ماندگاری مدرسه اسلام است، تصریح کرد: تمام تصمیمات ما در حوزه فردی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و… باید بر اساس دانش بنیان باشد. کسی که عالمانه قدم برنمی‌دارد تحت حمایت خدا قرار نمی‌گیرد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد گفت: جایگاه حضرت عیسی (ع) نزد خدا مانند منزلت حضرت آدم است. حضرت عیسی (ع) بنده برگزیده خداست.

خطیب نمازجمعه تهران عنوان کرد: هرکسی که حق را قبول ندارد اما ادعای حق می‌کند مورد خشم خداوند قرار خواهد گرفت.

حجت السلام ابوترابی فرد با بیان اینکه در نگاه قرآن کریم هر فرزندی و هر بانویی از اهل بیت انبیا به حساب نمی‌آید بلکه قرآن کریم کسانی را از اهل بیت انبیا می‌داند که با انبیا الهی هم عقیده و دارای عمل صالح باشند، گفت: فرزند حضرت نوح جزو اهل بیت انبیا نیست.

وی افزود: در جهان اسلام بانویی، فرزندی، مردی و انسانی در تراز خمسه طیبه وجود ندارد. این خاندان استثنایی در قله طهارت، علم و ایمان قرار دارند لذا آنها باید مقتدای جامعه بشری باشند.

جشن بزرگ غدیر خلق جبهه گسترده فرهنگی بود

خطیب نماز جمعه گفت: جشن بزرگ غدیر با حضور میلیونی برادران و خواهران ما جلوه‌ای از مهر و محبت و دوستی و چنگ زدن به ریسمان امامت و ولایت بود و به نوعی خلق یک جبهه گسترده فرهنگی بود که این جبهه قطعاً می‌تواند چالش‌های بزرگ فرهنگی کشوری را به یک فرصت تبدیل کند.

وی افزود: هزار جوان خدمتگزار در این حضور میلیونی خدمت کردند. تعداد هزار و ۵۰۰ موکب در تهران و هزار موکب در شهرستان‌ها برای خدمت به امیرالمومنین برپا شده بودند.

انتظار جدی ملت ایران از مسکو اصلاح عاجل موضع اخیر است

حجت الاسلام ابوترابی فرد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بیانیه پایانی گفتگوهای راهبردی وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مطرح کرد: با توجه به روابط راهبردی و استراتژیک تهران و مسکو و منشور سازمان شانگهای در مورد احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای عضو انتظار جدی ملت عزیز ایران و ملل مسلمان منطقه از مسکو تصحیح و اصلاح عاجل موضع اخیر است.

وی گفت: هفته تأمین اجتماعی به نوعی گرامیداشت خدمت به مردم است. هفته‌ای است که تبیین کننده جایگاه فاخر نظام تأمین اجتماعی برای تحقق عدالت، امنیت و کرامت انسانی آحاد جامعه در حکمرانی مبتنی بر عقلانیت، دانش و معارف است. از نگاه امام علی (ع) در منشور حکمرانی نظام تأمین اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای در حکمرانی دینی دارد.

۷۰ درصد از افراد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند

حجت السلام ابوترابی فرد تصریح کرد: امروز در نظام ما بیش از ۷۰ درصد از افراد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند و این عدد در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ۲۰ درصد بود. یعنی رشد بیش از ۳۵۰ درصدی را شاهد هستیم که جا دارد از دولت محترم تشکر کنیم که با همه تنگناها در طول دو سال گذشته حدود ۲ میلیون از افرادی که تحت پوشش نبوده‌اند را تحت پوشش قرار داده است.

وی عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه افق پیش رو آن است که در ۵ سال آینده به سمت تحت پوشش قرار دادن ۴ میلیون از افراد فاقد بیمه قدم برداشته شود.

وی گفت: از اقدامات دیگری که در این دوران در زمینه پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی انجام شده اقدام بی نظیر در تسویه بدهی بانکی سازمان تأمین اجتماعی است که این بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

خطیب نماز جمعه تصریح کرد: پرهیز از تصمیم‌های سیاسی و انتصابات سیاسی در بنگاه‌های اقتصادی بسیار مهم است و مدیریت وزارت رفاه اراده اش بر تحقق این مهم است لذا تقاضا داریم در این مسیر برای پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی با عزم راسخ حرکت کنید.

وی با اشاره به محورهای برنامه هفتم توسعه، گفت: از مهم‌ترین اصول قانون برنامه که مورد تأیید رهبر انقلاب قرار گرفته بحث تحول در نظام بودجه نویسی کشور است.

تورم ریشه در ناترازی هزینه‌ها و درآمدها دارد

حجت الاسلام ابوترابی خاطرنشان کرد: کسری غیر منطقی و ناترازی غیرمعقول بودجه سالانه کشور از مهم‌ترین تهدیدها برای برنامه هفتم توسعه است. تورمی که شما از آن رنج می‌برید ریشه در ناترازی هزینه‌ها و درآمدها دارد که فشار آن‌را آحاد مردم باید تحمل کنند.

وی با بیان اینکه برای کاهش ناترازی بودجه برخی فکر می‌کنند باید منابع اضافه کنند، ادامه داد: کوچک شدن دولت، تحقق دولت الکترونیک و تلاش برای سپردن مسئولیت‌ها به دست شایسته‌ترین مدیران رمز کاهش ناترازی بودجه است.

وی یادآور شد: برای فهم دقیق ناکارآمدی دستگاه اداری کشور کافی است به مردم مراجعه کنیم. از آنان در مورد سطح رضایتمندی از خدماتی که به آنها می‌شود سوال کنیم.

تخصیص منابع باید متناسب با اولویت‌ها باشد

خطیب نماز جمعه تهران خطاب به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، گفت: هدف از بودجه ریزی برقراری انضباط مالی است. تخصیص منابع باید متناسب با اولویت‌ها باشد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد یادآور شد: از مهم‌ترین و مؤثر ترین اقدامات برای برون رفت از این تنگناها واسپاری وظایف غیر حاکمیتی به بخش غیر دولتی و خصوصی است.

وی ادامه داد: تخصیص منابع مطابق با اولویت‌ها باید انجام شود. باید اولویت‌ها در کشور براساس شاخص‌ها تعریف شود و منابع محدود را برای اولویت‌های اول تخصیص دهیم.

در نظام بودجه ریزی کشور انضباط مالی برقرار نیست

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به مدیریت اجرایی خوب و کارآمد، گفت: در نظام بودجه ریزی کشور انضباط مالی برقرار نیست. منابع و مصارف مشخص نیست.

وی تصریح کرد: مدیران باید رئیس جمهور را کمک کنند. وزرا و استانداران نباید نگاه بخشی داشته باشند بلکه باید در خدمت رئیس جمهور باشند. نمایندگان نیز باید با دولت همراهی کنند.

مردم از کمیت و کیفیت خدمات عمومی گلایه جدی دارند

خطیب نماز جمعه تهران گفت: مردم از کمیت و کیفیت خدمات عمومی گلایه جدی دارند که همه اینها نتیجه بودجه ریزی اشتباه است.

وی با طرح این سوال که چرا با در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفتی مردم از ساختار اداری کشور رضایت کامل را ندارند، تصریح کرد: باید از تمام ظرفیت و توان برای اصلاح نظام بودجه ریزی استفاده کنیم و قانون برنامه توسعه کشور را به سکویی برای تحول در ساختار نظام اداری کشور مبدل کنیم.