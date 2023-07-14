جمله های مهیج مدافع تیم ملی ایران خطاب به هواداران کایسری اسپور

به گزارش خبرنگار مهر، تلویزیون اینترنتی باشگاه کایسری اسپور ترکیه با انتشار ویدئویی خبر از ادامه حضور مجید حسینی در این تیم داد.

در این ویدئو حسینی به زبان انگلیسی با هواداران خطاب به هواداران کایسری گفت: برای دو فصل دیگر اینجا هستم تا برای موفقیت تا آخرین لحظه تلاش کنم.

کایسری اسپور ترکیه در حالی چنین خبری را در اختیار هواداران باشگاه خود قرار داد که مدافع تیم ملی ایران در ابتدای هفته گذشته از جمع هم تیمی‌هایش جدا شده بود اما اصرار به ماندن او و همچنین توافق نهایی مالی باعث ادامه حضور حسینی در کایسری اسپور شد.

قرارداد حسینی با کایسری اسپور تا سال ۲۰۲۵ تمدید شد تا شایعات بازگشت او به لیگ برتر ایران اینگونه خاتمه پیدا کند.