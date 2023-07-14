شورای نگهبان ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی در خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان، با یادآوری اینکه ۲۶ تیرماه روزی است که نهاد مهم و ارزشمندی چون شورای نگهبان در کشور تشکیل شد، اظهار کرد: اگر به معنای واقعی کلمه به دنبال ضمانت جمهوریت و اسلامیت نظام مقدس هستیم، این ضمانت توسط شورای نگهبان تضمین شده و اجازه ورود ناخالصیها به درون نظام را نمیدهد.
وی با یادآوری اینکه ۲۵ تیرماه یکی دیگر از ایام پیش رو در هفته آینده است، تصریح کرد: این روز یادآور تشکیل سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی است و بدون تردید باید از تأمین اجتماعی به عنوان بهترین بازو برای برقراری یکی از آرمانهای امام راحل یعنی عدالت اجتماعی یاد کنیم که خوشبختانه امروز اکثر آحاد جامعه از خدمات آن بهرهمند هستند.
خطیب نماز جمعه زنجان همچنین به یکی دیگر از مناسبتهای پیش رو یعنی ۲۷ تیرماه اشاره و با بیان اینکه این روز یادآور پذیرش قطعنامه ۵۹۸ است، خاطرنشان کرد: بدون شک دوران هشت سال دفاعمقدس برای ملت ایران بزرگترین آزمون به شمار میورد؛ چرا که توانستیم در برابر همه قدرتها ایستادگی کرده و پاداش این ایستادگی نیز وعده نصرت الهی بود که محقق شد.
آیتالله خاتمی در ادامه با اشاره به اهمیت استحکام کانون خانواده، ابراز کرد: آنچه که مسلم است، این است که در شرایط کنونی استکبار جهانی کانون خانوادهها را با برنامههایی که در حوزههای فرهنگی و اجتماعی تدوین کرده، مورد هدف قرار داده است تا بتواند تسلط خود را به تکتک آحاد جامعه اسلامی گسترش و توسعه دهد.
وی با بیان اینکه یکی از شروط اصلی پایداری و قوام جامعه، برخورداری از خانوادهای سالم است، افزود: بدون شک وجود چنین خانوادهای در ایران اسلامی مورد مطلوب دشمنان نظام نبوده و به همین خاطر تلاش میکنند تا با دسیسههای مختلف، خانوادهها را مورد هجمه قرار داده و زنان و مردان را نسبت به یکدیگر بیمسئولیت کنند.
امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه وجود خانواده سالم موجبات آرامش انسان را فراهم میکند، خاطرنشان کرد: استکبار جهانی در تلاش است تا با هدف قرار دادن مودت، تکریم و احترام، استحکام خانواده را از بین برده و به اهداف شوم خود دست یابد، به همین خاطر باید در این زمینه مراقبتها و آموزشها و مهمتر از همه فرهنگسازی دوچندان شود.
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