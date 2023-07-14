نواقص لایحه حجاب و عفاف رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وعد مرادبیگی، در خطبه‌های نماز شهر ایلام اظهار کرد: همایش حجاب و عفاف در این هفته در سراسر کشور و در استان برگزار شد و حضور گسترده اقشار مختلف مردم نشان دهنده این مطالبه عمومی مردم است.

وی افزود: مطالبه حجاب و عفاف از سوی مردم، برای دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و مسوولان تکلیف آور است.

امام جمعه موقت ایلام با تاکید بر رفع نواقص لایحه حجاب و عفاف و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: امام حسین (ع) در روز عاشورا اقامه نماز می‌کند و برای اقامه نماز از یزدیان، مهلت می‌گیرد، جامعه‌ای که نماز محور باشد آن جامعه سالم خواهد بود و آمار فساد و آسیب‌های اجتماعی در آن کاهش خواهد یافت.

حجت الاسلام مرادبیگی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مبلغین حوزه‌های علمیه کشور، یادآور شد: مبلغین نسبت به پاسخگویی به شبهات دقت کنند، همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، تبلیغ در مرحله اول قرار دارد و از ابزارهای تبلیغ از جمله فضای مجازی و از نهادهای مقدس تبلیغ از جمله مساجد و هیئت‌ها استفاده شود.

امام جمعه موقت ایلام بیان کرد: مسئولان فرهنگی باید به بیانات مقام معظم رهبری را در این خصوص فصل الخطاب قرار دهند و مبلغان ما شبهه زدایی و بصیرت افزایی در سطح جامعه داشته باشند.

وی با بیان اینکه مجالس عزای حسینی باید بصیرت زا و معرفت افزا باشد، گفت: هفته اول محرم هفته امر به معروف و نهی از منکر است، اگر جامعه ما نماز محور و مسجد محور باشد، بیمه خواهد بود و اگر جوان ما در مسجد، همراه نماز باشد، شبهات دشمن نمی‌تواند بر آن اثر بگذارد.

وی با اشاره به سفر عزتمندانه رییس جمهور دولت سیزدهم به حیات خلوت آمریکا و قاره فرصت‌ها، یادآور شد: دشمن از این دیپلماسی فعال دولت انقلابی، ناراحت و عصبانی است و استقبالی که از رییس جمهور در این سفر انجام گردید برای معاندین بهت آور و باعث عصبانیت نظام سلطه شد.

امام جمعه موقت ایلام افزود: به اذعان برخی تحلیلگران، ایران حیات خلوت آمریکا را تسخیر کرده و دل‌های مردم دنیا با ایران و رهبری ایران است.