دمای هوا در شهرستان دهلران از ۵۱ درجه عبور کرد

سیروس نادری زرنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار زرد شماره ۲۱ اداره کل هواشناسی استان، امروز و فردا موج گرما در سطح استان تداوم دارد.

وی گفت: انتظار می‌رود طی روزهای شنبه و یکشنبه دمای هوا به میزان ۲ تا ۴ درجه کاهش یابد و این موج گرما از روز یکشنبه از استان خارج شود.

وی همچنین عنوان کرد: تا اواسط هفته در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی ایلام اضافه کرد: بیشینه دمای اتفاق افتاده امروز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۳ ایستگاه‌های هواشناسی استان ایلام به ترتیب دهلران ۵۱.۶، مهران ۴۸.۶، لومار ۴۸.۶، دره شهر ۴۸.۱، آبدانان ۴۵.۷، بدره ۴۴.۵، سرابله ۴۴.۱، ایوان ۴۲، ملکشاهی ۴۱.۱، ایلام ۴۰.۴ درجه سانتیگراد گزارش شده است.