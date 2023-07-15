به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش نیرومند ظهر شنبه در مراسم آغاز برداشت محصول گندم از مزارع اردبیل اظهار کرد: عملیات برداشت گندم از سطح ۳۷ هزار هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه محصول گندم شهرستان اردبیل به دو صورت آبی و دیم مورد کشت قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی و ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیم در سطح شهرستان به زیر کشت رفته و پیش بینی می‌شود به دلیل خسارت سرمازدگی و خشکسالی حادث شده در مزارع حدود ۶۰ هزار تن محصول گندم از مزارع این شهرستان استحصال شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل عمده ارقام گندم کشت شده در مزارع این شهرستان را شامل ارقام کاسگوژن، پیشگام، میهن، حیدری و اوکلید از ارقام آبی و آذر دو، باران، واران، رصد و صدرا از ارقام دیم عنوان کرد و افزود: عملیات برداشت این محصول استراتژیک از چند روز گذشته آغاز شده است.

نیرومند گفت: به منظور خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تعداد ۷ مرکز خرید گندم به اسامی تعاونی نیار، تعاونی آقبلاغ رستم خان، تعاونی هیر، انبار اولدوز گندم، کارخانه‌های آرد سامیان، سعید و سبلان در این شهرستان دایر شده و آماده خرید گندم تحویلی کشاورزان براساس قیمت خرید تضمینی دولت است.

وی ادامه داد: جمعاً مبلغ ۱۵۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم محصول گندم ابلاغ شده و کشاورزان محترم می‌توانند با هماهنگی مسئولان خرید نسبت به تحویل محصول تولیدی خود اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل به کشاورزان توصیه کرد؛ به منظور کاهش تلفات در برداشت گندم که تأثیر مستقیم بر میزان تولید و درآمد کشاورزان دارد از ورود کمباین‌های فاقد برچسب معاینه فنی به مزارع جلوگیری کنند و با حضور در مزرعه در زمان برداشت به کار کمباین داران نظارت کافی داشته باشند و در صورت بروز مشکل به کارشناسان پهنه یا کارشناسان مکانیزاسیون مراجعه کنند.