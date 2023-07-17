به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا براتی‌زاده صبح دوشنبه در کمیته ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد از جایگاه ممتاز کشوری زندان‌های استان در شاخص کاهش قرارهای منتهی به بازداشت و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی و ارائه راهبردهای آموزشی و توجیهی در ابعاد مدیریتی و نظارتی در حوزه زندانبانی، به جایگاه اول و دوم کشوری زندان‌های خراسان شمالی به ترتیب در شاخص‌های «کاهش قرارهای منتهی به بازداشت» و «میزان استفاده قضات رسیدگی کننده از مجازات‌های جایگزین حبس» اشاره و اظهار کرد: نظارت مستمر در سطوح مختلف مدیریتی و جلب مشارکت و همکاری ارزشمند و سازنده مدیران قضائی و همراهی ارزنده قضات رسیدگی کننده، باعث شد تا شاهد ارتقا و بهبود عملکرد استان در سطح کشوری در حوزه کاهش محسوس جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه از حیث دو شاخص اثرگذار یاد شده باشیم.

وی همچنین بر ضرورت رفتار مهربانانه و توأم با رأفت اسلامی با مددجویان تأکید کرد و گفت: شایسته است محیط زندان‌ها تحت تدابیر مدیریتی و نظارتی مناسب چه از حیث درون سازمانی و چه از منظر برون سازمانی، با اتخاذ تدابیر فرهنگی و ارائه آموزش‌های فردی و اجتماعی مورد نیاز، سازوکاری جهت برگشت دوباره زندانیانی که در نتیجه ناآگاهی و یا خطای محاسباتی مرتکب جرم شده‌اند به آغوش جامعه فراهم کنند.

حجت الاسلام براتی‌زاده ضمن اشاره به نقش تعیین کننده قضات ناظر زندان، در ابعاد نظارتی و مدیریتی، بر ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری و سازمانی در محیط زندان‌ها و قانون‌مداری و اتخاذ رویه واحد در روند اتخاذ تصمیمات درباره مددجویان تأکید و تصریح کرد: در شورای طبقه‌بندی زندان‌ها ظرفیت‌های قانونی مانند اعطا مرخصی‌ها و امکان استفاده مددجویان از تأسیسات حقوقی به طور متوازن به کار گرفته شود.