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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی عنوان کرد:

جایگاه نخست خراسان شمالی در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

جایگاه نخست خراسان شمالی در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

بجنوردـ رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از جایگاه ممتاز زندان‌های خراسان شمالی در شاخص کاهش قرارهای منتهی به بازداشت و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا براتی‌زاده صبح دوشنبه در کمیته ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد از جایگاه ممتاز کشوری زندان‌های استان در شاخص کاهش قرارهای منتهی به بازداشت و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی و ارائه راهبردهای آموزشی و توجیهی در ابعاد مدیریتی و نظارتی در حوزه زندانبانی، به جایگاه اول و دوم کشوری زندان‌های خراسان شمالی به ترتیب در شاخص‌های «کاهش قرارهای منتهی به بازداشت» و «میزان استفاده قضات رسیدگی کننده از مجازات‌های جایگزین حبس» اشاره و اظهار کرد: نظارت مستمر در سطوح مختلف مدیریتی و جلب مشارکت و همکاری ارزشمند و سازنده مدیران قضائی و همراهی ارزنده قضات رسیدگی کننده، باعث شد تا شاهد ارتقا و بهبود عملکرد استان در سطح کشوری در حوزه کاهش محسوس جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه از حیث دو شاخص اثرگذار یاد شده باشیم.

وی همچنین بر ضرورت رفتار مهربانانه و توأم با رأفت اسلامی با مددجویان تأکید کرد و گفت: شایسته است محیط زندان‌ها تحت تدابیر مدیریتی و نظارتی مناسب چه از حیث درون سازمانی و چه از منظر برون سازمانی، با اتخاذ تدابیر فرهنگی و ارائه آموزش‌های فردی و اجتماعی مورد نیاز، سازوکاری جهت برگشت دوباره زندانیانی که در نتیجه ناآگاهی و یا خطای محاسباتی مرتکب جرم شده‌اند به آغوش جامعه فراهم کنند.

حجت الاسلام براتی‌زاده ضمن اشاره به نقش تعیین کننده قضات ناظر زندان، در ابعاد نظارتی و مدیریتی، بر ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری و سازمانی در محیط زندان‌ها و قانون‌مداری و اتخاذ رویه واحد در روند اتخاذ تصمیمات درباره مددجویان تأکید و تصریح کرد: در شورای طبقه‌بندی زندان‌ها ظرفیت‌های قانونی مانند اعطا مرخصی‌ها و امکان استفاده مددجویان از تأسیسات حقوقی به طور متوازن به کار گرفته شود.

کد مطلب 5837130

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