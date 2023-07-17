به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان «قصه‌های پنجشنبه» به تازگی توسط انتشارات نیستان منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب شامل یازده داستان کوتاه نوشته لیلا بابااحمدی، زهرا پارسا، مریم سادات حجازی، مریم رستمی، الهام شریفی، منیژه شعاعی، فاطمه عزیزی، فهیمه فروغی، فاطمه مرتضوی نیا، فاطمه ملایری و علی ناظم زاده است.

موضوعاتی که در نوشتن این‌داستان‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند، گره‌ها و نقاطی هستند که نه کور که از دید عامه دور مانده و یا به هر دلیلی با دقت دیده نشده و گاه نیز مبدل به امری عادی در زیست اجتماعی جامعه شده‌اند.

دغدغه نویسندگان این مجموعه بازی فرمی و یا بازی با زبان و روایت استعاری که ترسیم انسان در موقعیت‌های منحصر به فرد زیستی دارد نبوده و در نگارش آن‌ها تلاش شده سادگی قابل توجه در زبان این داستان‌ها به کار گرفته شود.

این کتاب با ۱۰۸ صفحه و قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه شده است.