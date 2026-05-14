زارع: حمایت مربیان و فدراسیون کلید موفقیت ما در مصر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل زارع ملی پوش دسته ۱۱۰ کیلوگرم ایران که در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ اسماعیلیه به ۳ مدال طلا رسید اظهار کرد: از استان فارس و شهرستان مرودشت و عضو تیم ملی جوانان هستم و در رقابتهای قهرمانی جهان مصر ۳ مدال طلا را کسب کردم. سطح رقابتها خیلی بالا و واقعا یک مسابقه در حد جهان بود.
وی افزود: یکی از اصلیترین رقبایم فرهاد قلی زاده رفیق من بود که یک رقابت خوب در کنار هم داشتیم و هردو هم راضی بودیم. توانستیم به بهترین شکل رقابت و رده اول و دوم جهان را به نام ایران ثبت کنیم.
این ملی پوش جوان تاکید کرد: برای اعزام به مصر خیلی شرایط سختی داشتیم. فدراسیون و آقای انوشیروانی سنگ تمام گذاشتند و تلاش زیادی کردند تا ویزا بگیریم. همین سختی کار باعث شد قهرمانی شیرینی بیشتری داشته باشد. چون سختی کشیدیم قهرمانی خیلی به ما مزه داد و دشواریها از ذهنمان پاک شد و خیلی به چشم نیامد و قهرمانی تیم و دو دسته قهرمان و نایب قهرمان ایرانی خستگی راه را از بین برد. سال آخری بود که در جوانان وزنه میزدم و میخواستم حد نصاب ۴۰۰ کیلوگرم را ثبت کنم و از این موضوع راضی هستم. کلا از رکورد و مسابقهای که دادم راضی هستم.
زارع تاکید کرد: خیلی دوست دارم به این نکته اشاره کنم که قهرمانان اصلی ما شهدا هستند که از خاک و مرز کشورمان دفاع میکنند تا ما بتوانیم با خیال آسوده تمرین کنیم و در دنیا پرچم کشورمان را به اهتزاز درآوریم.
وی خاطر نشان کرد: در اردوی اردبیل آقای سهراب مرادی سنگ تمام گذاشت و باعث شد بدن ما به حدنصاب آمادگی معقول خودش برسد تا بتوانیم وزنههایی که میخواهیم را ثبت کنیم. تمرینات در یک ماه آخر فشرده بود و با صحبتهایی که آقا سهراب داشت از نظر ذهنی ما را آرام کرد و باعث شد از هرنظر به آمادگی برسیم.
ملی پوش دسته ۱۱۰ کیلوگرم ادامه داد: مسابقات مصر دومین قهرمانی جهان تیم با آقای مرادی بود و نشان میدهد که او در مربی گری هم مثل دوران حرفهای ورزشی عالی کار میکند. این دو قهرمانی گویای همه چیز است. در پایان از فدراسیون تشکر میکنم که در شرایط جنگی اردو را برگزار کرد و با بهترین امکانات تمرین کردیم و واقعا زحمت کشیدند. امیدواریم این قهرمانی جهان به دلشان بنشیند و خستگی همه دربرود.
