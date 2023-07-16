به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد رفع موانع تولید شهرستان شاهرود به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه مصوبات کارگروه ۱۰۰ درصد الزامی و اجرایی است، تاکید کرد: مدیران کل باید در نشست‌هایی از این دست حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه در جلسات ستاد رفع موانع و تسهیل تولید هر شهرستان مشکلات همان شهرستان مطرح و درباره آن تصمیم گیری می‌شود لذا حضور مدیران الزامی است، افزود: باید تلاش شود که در ستادهای شهرستانی به صورت هفتگی موارد و مشکلات تولید گران احصا شود و به تناسب همان مدیر مربوطه باید حضور پیدا کند.

استاندار سمنان ادامه داد: برای مثال اگر دغدغه‌ای در خصوص مالیات است، می‌بایست مدیران کل و مدیران شهرستانی در نشست‌ها حضور داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه گلایه‌ای داریم که مدیران حتماً جلسات اقتصادی با توجه به شعار سال، همه با روحیه جهادی در جلسات حضور داشته باشند، گفت: مقوله فولاد شاهرود و موارد دیگر از این دست که در شاهرود مطرح شد حتماً مورد توجه ستاد رونق تولید قرار خواهد گرفت.

وی همچنین گفت: انتظار داریم تا معدن داران و سایر اقشار اقتصادی در پروژه‌های بزرگ، نسبت به انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود مشارکت کنند.