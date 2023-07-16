چین هواپیمای آمریکایی را بر فراز تنگه تایوان رهگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواِس اِن آی نیوز، ارتش چین اعلام کرد که به پرواز P-۸A نیروی دریایی آمریکا بر فراز تنگه تایوان اعتراض کرده است.

بر اساس بیانیه صادره از سوی سخنگوی فرماندهی ارتش چین، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد: نیروهای فرماندهی شرقی پکن، هواپیمای آمریکایی را در کل مسیر ردیابی، بر حرکت آن نظارت کرده و مسیر حرکت آن را نیز مطابق با قوانین و مقررات مدیریت کردند.

بر اساس اعلام وزارت دفاع چین، هواپیمای P-۸A Poseidon آمریکا بر فراز تنگه تایوان به سمت جنوب پرواز می کرد.

ناوگان هفتم ایالات متحده در این ارتباط مدعی شد که پرواز مذکور مطابق با قوانین بین‌ المللی بوده و آمریکا از حقوق و آزادی کشتیرانی همه کشورها حمایت می‌ کند!

پرواز هواپیمای آمریکا در حالی انجام می شود که ارتش چین و نیروی دریایی این کشور در اطراف جزیره تایوان تمرین نظامی می کنند.

به گفته وزارت دفاع جزیره تایوان، تا صبح روز پنجشنبه هفته پیش، تایپه ۳۳ هواپیما را شناسایی کرد که در نزدیکی این جزیره پرواز می کردند، از جمله ۲۴ هواپیما که بر فراز خط میانی در تنگه یا به منطقه شناسایی دفاع هوایی پرواز کرده اند.

«تان کفی» (Tan Kefei) سخنگوی وزیر دفاع چین، چندی پیش در سخنانی هشدار داده بود که آمریکا با فروش اخیر تجهیزات نظامی خود به تایوان، این جزیره را به بشکه باروت تبدیل خواهد کرد.

اشاره سخنگوی وزیر دفاع چین به فروش ۴۴۰ میلیون دلاری تجهیزات نظامی از سوی آمریکا به جزیره تایوان بود.

«تان کفی» در ادامه افزود: ایالات متحده نگرانی‌های اصلی چین را نادیده می گیرد، در امور داخلی چین مداخله می‌ کند و عمداً تنش‌ ها را در سراسر تنگه تایوان تشدید می‌ کند. این موضوع چیزی جز تبدیل تایوان به بشکه باروت و سوق دادن مردمش به ورطه فاجعه نیست. ما از آمریکا می‌خواهیم به اصل چین واحد و ۳ بیانیه مشترک چین و آمریکا پایبند باشد، فروش تسلیحات به تایوان را فوراً متوقف کرده و هرگونه تبانی نظامی با تایوان را متوقف کند.

سخنگوی وزیر دفاع چین سپس از آمریکا خواست «به صورت واقعی» به تعهدات خود مبنی بر عدم حمایت از «استقلال تایوان» عمل کرده و از ادامه مسیر «اشتباه و خطرناک» خودداری کند.

وی پیشتر به این جزیره هشدار داده بود: تایوان بخشی از چین به شمار آمده و مسئله تایوان یک موضوع داخلی است که مردم چین به تنهایی و بدون دخالت خارجی آن را حل خواهند کرد. ما متوجه شده ایم که به نظر می‌رسد طرف آمریکایی عادت به بیان اظهارات متناقضی دارد. طرف آمریکایی هر چه می‌خواهد ادعا کند، اما نمی‌تواند مسیر اتحاد مجدد کامل چین را تغییر داده و عزم و اراده ما را برای حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی متزلزل کند. مردمی که در دو طرف تنگه تایوان زندگی می‌کنند، برادران و خواهران یک خانواده بزرگ هستند. ما دوست داریم برای اتحاد مجدد مسالمت آمیز با بیشترین صداقت نهایت تلاش مان کنیم. اما اگر مقامات تایوان سرعقل نیامده، به تبانی با نیروهای خارجی و انجام اقدامات تحریک آمیز در توهم «استقلال تایوان» ادامه دهند، ارتش چین اقدامات لازم را برای سرکوب قاطعانه هرگونه حرکت تجزیه طلبانه و مداخله خارجی انجام خواهد داد و از کشور محافظت خواهد کرد.

چین تایوان را بخشی از سرزمین و حاکمیت خود می‌داند و بر اساس اصل چین واحد، کشورهای جهان نباید روابط رسمی با مقامات جزیره تایوان برقرار کنند.