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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۳

فرماندار ازنا:

شهرستان ازنا ۳۰ درصد از نیاز لرستان به محصول گندم را تولید می‌کند

شهرستان ازنا ۳۰ درصد از نیاز لرستان به محصول گندم را تولید می‌کند

ازنا - فرماندار ازنا گفت: این شهرستان ۳۰ درصد از نیاز استان لرستان به محصول گندم را تولید می‌کند.

محمدرضا فاتحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از نیاز استان لرستان به گندم در شهرستان ازنا تأمین می‌شود، اظهار داشت: همچنین شهرستان ازنا ۲۰ درصد نیاز لرستان به گوشت قرمز را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: اخیراً ۲۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به آبیاری تحت‌فشار مجهز شده است.

فرماندار ازنا با تأکید بر اینکه یکی از کشاورزان ازنایی با ۴۰۰ هکتار زمین نیاز کشور به محصول سیب‌زمینی و پیاز را تأمین می‌کند، گفت: پرداخت تسهیلات به کشاورزان و همچنین احداث گلخانه در شهرستان یکی از اقدامات در دستور کار است.

فاتحی با بیان اینکه تا دهه فجر امسال دو هزار متر از اراضی شهرستان مجهز به کشت‌های گلخانه‌ای خواهیم کرد، بیان داشت: ایجاد صنایع تبدیلی در شهرستان با اعلام آمادگی بخش خصوصی را نیز به‌زودی در شهرستان ازنا خواهیم داشت.

کد مطلب 5838315

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