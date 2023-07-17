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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۷:۱۸

بسیجی تبریزی در حین ماموریت گشت رضویون به درجه رفیع شهادت نائل شد

بسیجی تبریزی در حین ماموریت گشت رضویون به درجه رفیع شهادت نائل شد

تبریز- امیر حسین پور بسیجی تبریزی در حین ماموریت گشت رضویون به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین پور که در مأموریت گشت رضویون از ناحیه سر و چشم توسط فرد متهم بشدت مجروح شده بود، بعد از گذشت چهار روز تحمل جراحات شدید، روز گذشته به یاران شهید عرصه امنیت پیوست.

شهید حسین پور نخستین شهید گشت رضویون تبریز است.

وی در حین مأموریت گشت‌های تامینِ امنیتِ پایدار و محله محور بنام گشت رضویون توسط یک فرد مورد تهاجم قرار گرفته و از ناحیه سر و چشم بشدت مجروح گردید، شدت جراحات به حدی بوده که علیرغم تلاش پزشکان، این بسیجی شجاع و رشید و غیرتمند به فیض بی بدیل شهادت نائل آمد.

گفتنی است مراسم تشییع و تدفین پیکر پاک این شهیدِ امنیتِ پایدار، متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5838330

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