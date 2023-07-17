محمد امین محمدی مسئول کارگروه سفره و تغذیه خانواده در رویداد خانواده و فرهنگ عامه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفظ و ترویج الگوهای فرهنگ غذای ایرانی میان خانوادهها، نگهداشت و ترویج غذاهای سنتی اقوام ایرانی، تجلی و معرفی زنان سرآشپز و مروج غذاهای محلی و جایگاه غذای ایرانی در تحکیم نهاد خانواده از اهداف و محورهای این کارگروه در رویداد خانواده و فرهنگ عامه است.
وی افزود: نمایشگاه الگونشان، غرفههای سبک زندگی، رویدادهای خانوادهمحور، سفرهٔ بینالملل و جشن پایانی نیز در این محور گنجانده شدهاند.
مسئول کارگروه سفره و تغذیه خانواده خاطر نشان کرد: نانها و پیش غذاهای محلی، سفرههای آئینی، سفره نوروز، سفرههای مذهبی و نذری، غذاهای ایرانی، آش ها و آبگوشتهای محلی و انواع سالاد و ترشی از موضوعات مرتبط با اهداف این رویداد است.
محمدی گفت: این موضوع ضمن شناسایی اندوختههای ملموس و ناملموس فرهنگی، توجه ویژه ای به نقش غذا در تحکیم بنیاد خانواده ایرانی اسلامی دارد.
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