به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در دوره توانمندسازی شبکه امامت مبلغان استان قزوین، اظهار کرد: ساختار شبکه امامتی که امام حسین (ع) ایجاد کرد یک شبکه قوی، مشخص و دارای مرزهای معین بود.

وی ادامه داد: وقتی در نیمه‌های رجب معاویه مرد و سفیران این شیطان به سراسر بلاد اسلامی نامه رساندند و به استانداران آن زمان گفتند که معاویه مرده، یزید جانشین اوست و همه باید با او بیعت کنند، در مدینه گفتند به‌صورت ویژه باید از سه نفر بیعت گرفته شود، آن سه نفر عبارت بودند از امام حسین (ع)، عبدالله‌بن‌عمر و عبدالله‌بن‌زبیر.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: این ماجرا وقتی به مدینه رسید، سفرا به همراه استاندار مدینه به مسجد وارد شدند، امام حسین (ع) مشغول نماز مغرب و عشاء بود، پس از نماز به محض اینکه به اباعبدالله (ع) فرمودند سفرا با شما کار دارند، فرمودند می‌بینم که معاویه مرده است، سپس فرمودند خواب دیده‌ام تخت معاویه آتش گرفته و معاویه از تخت در آتش سرنگون شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین بیان کرد: سپس حضرت با همراهان خود به محل استانداری مدینه رفتند، آنجا صحبت‌هایی مبنی بر بیعت گرفتن از امام حسین (ع) مطرح شد، حضرت فرمودند چرا در خلوت استانداری مدینه از من بیعت می‌گیرید؟ چرا در تاریکی شب می‌خواهید از من بیعت بگیرید؟ شما می‌خواهید از من بیعت بگیرید و به مردم بگویید ای مردم! حسین بن علی با یزید بیعت کرد، پس شما هم با یزید بیعت کنید، پس این راهش نیست و باید در روز و در انظار مردم از من بیعت بگیرید.

وی خاطرنشان کرد: حضرت با این کار می‌خواستند یک فرصتی ایجاد کنند و ارتباطشان را با مردم برقرار کنند، که البته میسّر نشد، این فرصت امروز برای ما مهیاست، ما باید ببینیم مخاطب که هست و چه هست و از نظر دینی چه باید باشد؟ بعد برنامه‌ریزی کنیم برای پر کردن این فاصله چه کنیم؟

آیت‌الله عابدینی تأکید کرد: امام حسین (ع) به ما یاد داد که ببینید مردم که هستند، چه هستند و چه فکری دارند، سپس هدایتشان کنید، وقتی امام حسین (ع) در محل استانداری مدینه چنین پیشنهادی را دادند، استاندار مدینه متقاعد شد و پذیرفت اما مشاور او شیطنت کرد و گفت اگر امشب از حسین بیعت گرفتی موفق شده‌ای، در غیر این صورت موفق نخواهی شد.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: در این لحظه امام حسین (ع) نیز این گونه گفت که یاایهالامیر ما اهل بیت پیامبریم، فرشتگان و جبرئیل در خانه ما رفت و آمد می‌کردند، ما قرآن ناطق هستیم، در مقابل من یزید است، یزید علناً فسق و فجور را دنبال می‌کند، به ناحق خون می‌ریزد، هر مثل من با هر مثل یزید تا قیامت بیعت نخواهد کرد، این پایه‌ریزی شبکه امامت است و اساس کار ما طلبه‌هاست، این حرف اباعبدالله (ع) نهایت شجاعت، صلابت و بصیرت بود.

دو قطبی با حجاب و بی حجاب غلط است

وی یادآور شد: ما باید این دو قطبی را دنبال کنیم، چقدر دو قطبی‌های غلط نظیر چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا، شهری و روستایی، ترک و فارس و با حجاب و بدحجاب را تاکنون به ما تحمیل کرده‌اند، البته ما با بی‌حجاب‌ها حرف‌های جدی داریم اما دو قطبی حرف دیگری است، دشمن خیلی تلاش می‌کند همه چیز را دو قطبی کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: ما باید این گونه تنظیم شویم، خیلی جاها متأسفانه ما این گونه تنظیم نیستیم، هر کجا این تنظیم وجود نداشته باشد ما باخته‌ایم، موفق نخواهیم شد و قیامتمان را خراب خواهیم کرد، خیلی جاها هم این تنظیم وجود دارد، هر کجا چنین تنظیمی باشد برکت و پیروزی در آنجاست، هر کجا چنین تنظیمی باشد سرشکستگی برای دشمنان و سربلندی برای مؤمنین وجود دارد.

آیت‌الله عابدینی تأکید کرد: در امر تبلیغ دین چه کسی موفق است؟ آیا کسی که بیانش خوب است موفق است؟ نه، خیلی‌ها بیان خوب داشته‌اند و به جایی نرسیده‌اند، البته بیان خیلی مهم است و ما باید تلاش کنیم بیان ما بیانی استاندارد و عالمانه باشد و با ادبیات صحیح صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: علم و دانش هم خوب است اما علم و دانش نیز همه کار نیست، تاریخ را باید با جزئیات بدانیم اما همه موفقیت مربوط به دانستن تاریخ نیست، همه این‌ها مثل عدد صفر هستند، اگر یک عدد کنار این‌ها قرار بگیرد، معنا پیدا می‌کنند، این عدد عبارت از اخلاص و رضای خداست، در صورتی که رضای خدا باشد، اگر یک جا یک لغزش در ادبیات هم داشتیم خدا جبرانش می‌کند، چون اساس کار ما درست بوده است.

امام جمعه قزوین یادآور شد: نهضت امام حسین (ع) این گونه بود، از موقعی که به حضرت پیشنهاد بیعت دادند تا موقعی که حضرت از مدینه خارج شدند چند روز طول کشید، چند سند برای این روزها در تاریخ وجود دارد، یکی این است که حضرت بر سر مزار پیامبر (ص) رفتند تا با جد بزرگوارشان درد دل کنند، یکی از این درد دل‌ها این بود که خدایا این قبر فرستاده و رسول توست، من هم فرزند رسولت هستم، تو می‌بینی که چه اوضاعی برای ما به وجود آورده‌اند، از تو می‌خواهم بتوانم رضای تو و رسولت را به دست بیاورم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهار کرد: ما نیز در منبرها و تبلیغ‌هایمان از خدا بخواهیم که خدایا این تبلیغ ما رضایت تو را حاصل کند، اگر کاری برای دنیا باشد فانی است اما اگر کاری برای رضای خدا باشد ماندگار و فناناپذیر است و در روزی که به‌شدت محتاجیم دست ما را خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: امام حسین (ع) در مسیر کربلا نیز سخنرانی کرده و فرمودند رضای خدا در رضای ما اهل بیت (ع) است، زبان حال اباعبدالله (ع) در لحظات پایان عمر مبارکشان نیز تسلیم بودن به رضای خدا بود، بنابراین اباعبدالله (ع) و ائمه اطهار (ع) در همه حال در حال تحصیل رضای خدا بودند.

تبلیغ دین با «اخلاص» و «رضای خدا» نورانی و اثرگذار می‌شود

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: این اخلاص و به‌دنبال رضای خدا بودن، کار تبلیغ دین را نورانی و اثرگذار می‌کند و به کار و حرف ما برکت می‌دهد و باعث می‌شود کلام ما در دل‌های مردم نفوذ کند.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: حق‌مداری نیز از نکات حائز اهمیت است، خیلی وقت‌ها ما حق را می‌دانیم اما مصلحت نمی‌دانیم که حق را بگوییم، از امام عسکری (ع) حدیث داریم که فرمودند هیچ آدم آبرومند و عزتمندی حق را ترک نکرد مگر اینکه به خواری و ذلت نشست، و هیچ آدم ضعیف و ناتوانی به حق نچسبید مگر اینکه خدا به خاطر همین، او را عزتمند کرد.

وی تأکید کرد: این‌ها باید مدنظر ما باشد، نگوییم که اگر من فلان چیز را بگویم مردم خوششان می‌آید یا اگر فلان چیز را بگویم مردم بدشان می‌آید، ما می‌خواهیم مردم را به دنبال خدا و پیغمبر (ص) جهت بدهیم، امام خمینی (ره) پای حق ایستاد، امروز جایگاه امام را در دنیا ببینید، برخی هم در همان زمان مهر سکوت بر لب‌هایشان زدند، آن‌ها به کجا رسیدند؟

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: امام حسین (ع) فرمود مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه زبانشان است، تا وقتی زندگی‌هایشان بر محور دین بگردد، در پی آن هستند اما وقتی به وسیله بلا آزموده شوند تعداد دین‌داران اندک می‌شوند.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: فرمایشانی که رهبر حکیم انقلاب اخیراً برای روحانیون و مبلغان داشتند خیلی مهم بود، ایشان روی موضوع تبلیغ خیلی تأکید داشتند، خداوند در آیه ۶۷ سوره مائده می‌فرماید «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ»، یعنی (ای پیغمبر، آنچه از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان که اگر نرسانی تبلیغ رسالت و ادای وظیفه نکرده‌ای، و خدا تو را از شر مردمان محفوظ خواهد داشت، و دل قوی دار که خدا کافران را به هیچ راه موفقیتی راهنمایی نخواهد کرد).

وی عنوان کرد: وقتی خدا رسالت تبلیغی را به عهده پیامبر (ص) گذاشت مهمترین اقدامی که رسول خدا بعد از این فرمان انجام داد غدیرخم بود، یعنی خدا بنیان‌گذار شبکه امامت بوده و رسولش را مأمور این کار کرد، امام راحل آمدند یک قدری به شبکه غیبت در عصر امامت پرداختند اما عمرشان آنقدر کفاف نداد که تا آخر خط بروند، همین اندازه که امام خمینی (ره) به این شبکه پرداختند دنیا تحت تأثیر قرار گرفت و امروز می‌بینیم مقاومت اسلامی موفقیت‌ها و برکات زیادی داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: امام رضا (ع) فرمودند مردم اگر شیرینی و حلاوت کلام ما را درک می‌کردند بی‌شک پشت‌سر ما حرکت می‌کردند.

مبلغان برای جذب جوانان به مساجد عزم جدی‌تری داشته باشند

وی تأکید کرد: مبلغان باید برای جذب و تربیت جوانان عزم جدی‌تری داشته باشند، این باید کار ما باشد، در مساجد فقط دلمان به چند پیرمرد و پیرزن خوش نباشد که پای منبر ما هستند، در کنار فعالیت‌های تبلیغی با جوان‌ها ارتباط بگیریم، زمینه‌های خوبی در این مسیر فراهم شده است.

آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: جوان‌ها برکت هستند، گاهی نوجوان‌ها و جوان‌ها در مساجد حاضر هستند اما ما برای آن‌ها برنامه‌ای نداریم، برخی طلاب با هنرمندی خاصی با اقشار مختلف به‌ویژه کودکان و نوجوانان ارتباط می‌گیرند، خدا به آن‌ها توفیق داده است.

امام جمعه قزوین یادآور شد: از مسائل روز غافل نباشیم، یک زمانی اسرائیل در جنگ ۶ روزه تمام کشورهای عربی پیرامون فلسطین اشغالی را به شکست کشاند، همین اسرائیل گفت از نیل تا فرات سرزمین ماست، بعداً آمدند حرف از نظم نوین جهانی زدند و این صدا از آمریکا بلند شد اما این فکر صهیونیستی بود، معنایش این بود که همه جهان را ما باید اداره کنیم، مدتی به‌صورت جدی جولان دادند، برج‌های دوقلو را منفجر کردند تا بهانه‌ای داشته باشند و به کشورهای اسلامی حمله کنند.

وی اظهار کرد: این‌ها بعد از مدتی سرشان به خاطر تدبیر رهبر حکیم ما به سنگ خورد، این‌ها بعدها از نظم نوین جهانی‌شان عقب‌نشینی کردند و به شعار از نیل تا فرات برگشتند، امروز از این شعار هم عقب‌نشینی کرده‌اند و به دیوارکشی دور سرزمین‌های اشغالی و به غلط کردن رسیده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین عنوان کرد: امروز در درون سرزمین‌های اشغالی دو مشکل بسیار جدی دامن صهیونیست‌ها را گرفته است، نخست مسلمانانی که مسلح هستند و ترس هم ندارند، دوم یهودیانی که به‌شدت به جان هم افتاده‌اند، این سرنوشت این‌هاست، شهید مطهری قبل از انقلاب فرمودند یزید زمانه ما اسرائیل و صهیونیست‌ها هستند.