به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در جمع فرماندهان و کارکنان منطقه یکم دریایی امامت، مستقر در استان هرمزگان، گفت: بزرگترین افتخار ناوگروه ۸۶ این است که تمام فرامین فرمانده معظم کل قوا در این ناوگروه به منصه اجرا در آمده است.

وی نگاه به تمام زوایای دستاوردهای ناوگروه ۸۶ را دارای ابعاد گسترده، فراملی و جهانی توصیف و تصریح کرد: برای کشورهای صاحب قدرت در حوزه دریا و دشمنان ایران، سوالات و شبهات زیادی در خصوص مأموریت موفقیت‌آمیز ناوگروه ۸۶ وجود دارد و ما بخش زیادی از دستاوردهای این مأموریت بزرگ را همچنان رونمایی نکرده‌ایم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: نیروی دریایی راهبردی ارتش به ملت و کشور نشان داد که هر مأموریتی را مقتدرانه، سر بلند و عزتمندانه به پایان می‌رساند.

امیردریادار ایرانی، همدلی و شادمانی آحاد ملت ایران در استقبال از کارکنان ناوگروه ۸۶ را موجب دلگرمی سایر همرزمان در نیروی دریایی راهبردی دانست و اظهار داشت: ناوگروه ۸۶ پرچم پرافتخار کشورمان و درفش شهیدان و نماد دیانت را با اقتدار در جای جای دنیا به اهتزاز درآورد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، هجمه امروز دشمنان به وحدت و یکپارچگی ملت ایران را نشان از ضعف آنها در مقابل جمهوری اسلامی ایران دانست.