۲۵۰ میلیون نهال آماده کاشت است

به گزارش خبرنگار مهر، تولید کربن و آلودگی هوا امروز یکی از دغدغه‌های زیست محیطی کشورهای صنعتی بوده و حرکت از سوخت‌های فسیلی به سوی انرژی‌های تجدید پذیر را ضروری کرده است. بر اساس توافق‌های انجام شده در بین کشورهای اروپایی بناست تا سال ۲۰۴۰ میلادی بخش اعظمی از خودروها شهرها، برقی باشد و تردد خودروهای سوخت فسیلی محدود شود. کاشت درخت از دیگر طرح‌های جهانی برای کاهش کربن تولیدی کارخانجات صنعتی بوده که در این راستا ایران متعهد شده در مدت ۴ سال یک میلیارد درخت بکارد.

این طرح امسال کلید خورده و سالانه ۲۵۰ میلیون اصله نهال کاشته خواهد شد. البته کاشت این میزان درخت انتقادهایی را در راستای حجم آب مورد نیاز، نگهداری و مراقبت از آنها و… را به دنبال داشته است. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این باره تاکید دارد طرح کاشت یک میلیارد درخت با کار کارشناسی در حال انجام است و با مشارکت مردمی نگهداری از این نهال‌ها با خود افراد خواهد بود.

امروز هوای پاک یکی از مطالبات مردم بوده و حساسیت جامعه به این موضوع سبب شده تا افراد برای کاشت درخت داوطلبانه اقدام کنند. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به اختصاص یافتن ردیف بودجه مستقل برای طرح کاشت یک میلیارد درخت اشاره دارد و عنوان کرد: این ردیف بودجه مستقل برای تأمین، کاشت و مراقبت از نهال‌های منابع طبیعی در عرصه‌های مختلف و در قالب طرح کاشت یک میلیارد درخت اختصاص یافته و برای سال ۱۴۰۲ از این محل، مبلغ نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. هر چند هزینه کاشت یک میلیارد درخت و نگهداری از آن زیاد است، اما تخصیص ردیف بودجه مستقل به این طرح، اقدامی ارزشمند است.

وی با بیان اینکه تولید ۲۵۰ میلیون اصله نهال منابع طبیعی در سال جاری تقریباً به اتمام رسیده است، گفت: از این رو امسال اعتباری که از محل ردیف بودجه مستقل طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت دریافت می‌کنیم، صرف عملیاتی همچون مراقبت، نگهداری، و جین کردن و مبارزه با آفات نهال‌های تولید شده خواهد شد.

شعبانیان پیش‌بینی کرد: این اعتبار پس از تفکیک و مشخص شدن نیاز استانی بر اساس اقدامات و فعالیت‌هایی که در راستای عملیات کاشت و مراقبت از نهال‌های منابع طبیعی انجام می‌دهند، سریع پرداخت شود.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه ایران از نظر زیرساخت‌های تولید نهال تقریباً جز ۱۰ کشور جهان قرار دارد، تصریح کرد: هرچند بسیاری از این زیرساخت‌ها طی سالیان گذشته از بین رفته بودند، اما با اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، اکثر نهالستان‌ها احیا شده‌اند.