رقابت هزار نفر در نخستین آزمون مستقل دکتری تخصصی داروسازی

دکتر محمدمهدی نوروزشمسی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دکتری تخصصی رشته های داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ برای نخستین بار از آزمون های دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی جدا شد و به صورت مستقل از ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

وی افزود: یک هزار و ۲۰ نفر در آزمون دکتری تخصصی رشته های داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ شرکت می کنند. این آزمون در ۱۰ قطب کلان مناطق آمایشی علوم پزشکی برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: پس از برگزاری آزمون کتبی در ۲۹ تیرماه، شنبه ۳۱ تیرماه کلید اولیه آزمون منتشر می شود و داوطلبان تا آخر هفته فرصت دارند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت اینترنتی اعتراضات خود اقدام کنند.

آزمون دکتری تخصصی رشته های داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ در رشته های اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، زیست فناوری دارویی، سم شناسی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، داروسازی هسته ای، نانوفناوری دارویی، زیست مواد دارویی و شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی برگزار می شود.

ظرفیت اولیه پذیرش در رشته های دکتری تخصصی (Ph.D) داروسازی سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲۳۵ نفر اعلام شده است که از این تعداد ۱۶۹ نفر ظرفیت عادی و ۶۶ نفر ظرفیت شهریه پرداز هستند.

انتقال، جابجایی و تغییر رشته در مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) ممنوع است و تحصیل در دوره دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) به صورت تمام وقت است. میزان شهریه (برای رشته محل های با پرداخت شهریه) توسط دانشگاه اعلام خواهد شد.