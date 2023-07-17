اعلام زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ارشد دانشگاه معارف اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفتهشدگان نهایی (برادران و خواهران) آزمون ورودی اختصاصی کارشناسیارشد سال ۱۴۰۲ دانشگاه معارف اسلامی (ورودی مهرماه ۱۴۰۲)، میبایست پس از آماده کردن مدارک مورد نیاز برای ثبتنام، در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ به سامانه ثبتنام غیرحضوری دانشگاه معارف اسلامی (گلستان) مراجعه و مدارک لازم را مطابق با فایل راهنما، بارگذاری و اطلاعات مورد نظر را تکمیل کنند.
بدیهی است عدم مراجعه و بارگذاری مدارک در سامانه ثبتنام غیرحضوری (گلستان)، در تاریخ مقرر، به منزله انصراف از شرکت در دوره تلقی گردیده و فرد بعدی جایگزین خواهد شد و هیچگونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.
پذیرفته شدگان از مراجعه حضوری به دانشگاه اکیداً خودداری کرده ودر صورت هر گونه سؤال یا درخواست در زمینه ثبتنام غیرحضوری با شماره تلفن های ۳۲۱۱۰۵۹۱ ـ ۰۲۵ یا ۳۲۱۱۰۲۲۴ ـ ۰۲۵ تماس حاصل کنند.
دانشگاه معارف اسلامی از ۲۹ تیر تا ۳ شهریور ۱۴۰۲ تعطیل است.
ثبتنام در این مرحله به صورت مشروط بوده و ثبتنام نهایی منوط به اعلام نظر نهایی گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و احراز سایر شرایط است
مدارک لازم جهت بارگذاری برای ثبتنام ورودیهای کارشناسیارشد سال ۱۴۰۲
۱. واریز مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیون) ریال به حساب دانشگاه معارف اسلامی و بارگذاری رسید پرداخت؛ قابل پرداخت از طریق سامانه یکپارچه پرداخت وجوه خدمات سایت دانشگاه معارف اسلامی.
۲. تصویر اصل مدرک تحصیلی سطح دو؛ در صورت آماده نبودن اصل مدرک سطح دو، تصویر گواهی مبنی بر اتمام سطح دو همراه با معدل کل و تکمیل فرم تعهد مبنی بر ارائه اصل مدرک سطح دو و بارگذاری آن، برای ثبتنام موقت، الزامی است.
تذکر ۱: پذیرفتهشدگان میبایست حدکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ سطح دو خود را به اتمام برسانند.
تذکر ۲: افرادی که هنوز سطح دو خود را تکمیل نکردهاند، فرم تعهد مبنی بر ارائه اصل مدرک سطح دو را بارگذاری کنند.
۳. تصویر اصل گواهی مبنی بر اتمام پایه ده کتبی (مخصوص برادران و فقط برای رشتههای مدرسی معارف اسلامی)؛ توجه: افرادی که پایه ده کتبی خود را به اتمام نرساندهاند، چهار ترم تحصیلی فرصت خواهند داشت.
۴. اسکن عکس (۴*۳) (رنگی، جدید با زمینه سفید).
۵. تصویر تمام صفحات شناسنامه (وجود صفحه توضیحات الزامی است).
۶. تصویر کارت ملی (پشت و رو).
۷. تصویر اصل کارت پایانخدمت یا معافیت دائم یا مدرکی که وضعیت نظاموظیفه را مشخص نماید (مخصوص برادران).
۸. تصویر مدارک ایثارگری (مخصوص افرادی که از سهمیه استفاده کردهاند).
۹. تعهد محضری مبنی بر تعهد تحصیل در دانشگاه معارف اسلامی.
ـ این تعهدنامه از هر دفترخانه رسمی (قم و شهرستان) قابل قبول است.
تذکر: این تعهدنامه میبایست بر روی سربرگ دفترخانههای رسمی تایپ و مهر و امضاء شود.
۱۰. تکمیل فرم توانمندیها و بارگذاری آن در سامانه.
۱۱. تکمیل فرم خوابگاه (مخصوص خواهران غیربومی که متقاضی خوابگاه میباشند).
۱۲. تکمیل فرم تعهد گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
۱۳. یک فقره چک در وجه دانشگاه معارف اسلامی یا سفته، برای تضمین تعهدات (ده میلیون ریال، بدون تاریخ)؛ چک تضمین یا سفته، پس از فارغالتحصیلی، به دانشجو برگردانده میشود. (صاحب چک، فردی به غیر از خود دانشجو نیز میتواند باشد).
توجه: نیازی به بارگذاری چک در سامانه نیست.
توجه: فرمهای مربوط در مدارک را پس از پرینت و تکمیل، با رزولوشن dpi ۱۵۰، اسکن و سپس بارگذاری کنید.
مدارکی که پذیرفتهشدگان نهایی میبایست به صورت حضوری و پس از بارگذاری مدارک در سامانه ثبتنام غیرحضوری (گلستان) و حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۲ به کارشناس آموزش کارشناسیارشد دانشگاه تحویل دهند.
الف) پرینت فرم نهایی ثبتنام غیرحضوری.
ب) اصل مدرک تحصیلی سطح دو حوزه علمیه.
ج) اصل گواهی مبنی بر اتمام پایه ده کتبی (مخصوص برادران و فقط برای رشتههای مدرسی معارف اسلامی).
د) اصل تعهدنامه محضری.
ﻫ) چهارقطعه عکس ۳*۲ و یک قطعه عکس ۴*۳ (جدید، رنگی، با زمینه سفید و پشتنویسیشده).
و) تحویل یک فقره چک در وجه دانشگاه معارف اسلامی یا سفته، برای تضمین تعهدات (ده میلیون ریال، بدون تاریخ)؛ چک تضمین یا سفته، پس از فارغالتحصیلی، به دانشجو برگردانده میشود. (صاحب چک، فردی به غیر از خود دانشجو نیز میتواند باشد).
شروع کلاسها، از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ است و عدمحضور دانشجو در کلاس، غیبت محاسبه خواهد شد.
۲. پذیرفتهشدگانی که سطح دو خود را نمیتوانند تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به اتمام برسانند یا قصد انصراف دارند، با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۵۹۱ ـ ۰۲۵ تماس حاصل کرده و موضوع را اطلاع دهند تا افراد ذخیره، جایگزین شوند؛ لازم به ذکر است عدم بارگذاری مدارک در سامانه ثبتنام غیرحضوری در تاریخ مقرر نیز به منزله انصراف بوده و هیچ اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
۳. در صورتیکه سطح دو فرد پذیرفته شده، تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به اتمام نرسد و برای ثبتنام اقدام کند، مطابق با قوانین وزارت علوم با او برخورد خواهد شد (اخراج، جریمه و…).
۴. در هر زمان مشخص شود داوطلب پذیرفتهشده حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط عمومی و یا اختصاصی نمیباشد، در هر مرحله (ثبتنام، شرکت در آزمون، پذیرش، حین تحصیل در دانشگاه و…) از ادامه کار محروم خواهد شد و مطابق قوانین جاری وزارت علوم با داوطلب برخورد خواهد شد.
۵. کلیه پذیرفتهشدگان نهایی بعد از ثبتنام قطعی، میبایست در جلسه توجیهی، آموزشی و فرهنگی دانشجویان جدیدالورود (برادران و خواهران) شرکت کنند؛ زمان و مکان این جلسه، متعاقباً اعلام خواهد شد. شرکت در این جلسه برای تمامی دانشجویان جدیدالورود الزامی است.
۶. دانشجویان جدیدالورود غیربومی خواهر متقاضی خوابگاه، میبایست هنگام ثبتنام غیرحضوری، نسبت به تکمیل فرم مربوط به خوابگاه اقدام نمایند.
پذیرفته شدگان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اینجا مراجعه کنند.
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