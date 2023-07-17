تلاش دشمن بر عملی نشدن قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات خراسان جنوبی اظهار کرد: دشمن در تعبیه اینکه این قانون انجام نشود برنامه‌های مختلفی از جمله جنگ نظامی، ایجاد فتنه، نفوذ، ایجاد مشکلات اقتصادی، ترورها و تحریم‌ها را طراحی کردند که هر کدام اگر چه در ظاهر متفاوت بوده ولی در باطن همه یکی است.

وی یادآور شد: دشمن از اسم انقلاب و نظام نمی ترسد آنچه که برایش مهم بوده این است که قانون اساسی که اصل نظام است انجام نشود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان داشت: اگر اختلافات جزئی وجود نداشت و همه از ولی فقیه عادل پیروی می‌کردند، امروز با آرمان‌های خود فاصله نداشتیم.

عبادی با بیان اینکه تمام تلاش دشمن بر عملی نشدن قانون اساسی با هر بهانه‌ای است، اضافه کرد: دشمن سعی دارد تا مردم مؤمن، مسلمان و انقلابی ایران در جهت اجرا و انجام قانون اساسی به نتیجه نرسند.



نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: بنابراین بصیرت و هوشیاری برای مردم در این مقاطع بیش از هر وقتی حساسیت دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با کم فروشی، دروغ، وطن فروشی، دزدی و اداره بی تفاوت همه محصول کار دشمن است، بیان داشت: تمام جنگ بر سر این کلمه بوده که اسلام آری یا نه.

عبادی با اشاره به اینکه پیکره مردم براساس ایمانی که دارند تا این مرحله در مقابل رخنه‌های مختلف و توطئه‌های دشمن به خوبی ایستادگی کرده اند ولی کافی نیست، اضافه کرد: وقتی در این زمینه به موفقیت کامل می رسیم که مجریان به خوبی قانون را اجرایی و مردم به خوبی آن را بپذیرند و خودشان بر سر هم کلاه نگدارند، تحریف نکنند، بلندگوی بیگانه نشوند، ساده لوحی نکنند و دشمن را ضعیف نشمرند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از رخنه‌های دشمن ایجاد اختلال در انتخابات بوده است، بیان کرد: دشمن سعی دارد انتخابات برگزار نشود و مردم به سمت انتخابات نیایند و رأی انحرافی بدهند.