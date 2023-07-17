به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازدرهوا صبح دوشنبه در آئین تجلیل از بازنشستگان همسران بازمانده و از کار افتاده کلی تأمین اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: خدمت خالصانه کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی به مردم در شرایط مختلف از جمله بیکاری و بیماری موجب افتخار است.

وی اضافه کرد: تأثیر خدماتی که همکاران سازمان تأمین‌اجتماعی به جامعه ارائه می‌دهند در دنیا و آخرت نصیب همکاران سازمان می‌شود و امیدواریم کارکنان شاغل سازمان نیز مسیر خدمت و تلاش همکاران بازنشسته را با جدیت ادامه دهند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر در مورد طرح بیمه دانشجویان بیان داشت: دانشجویان مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند و صرفاً در طول دوران تحصیل، برای خود سوابق بیمه‌ای ایجاد کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیمه دانشجویان یکی از زیرمجموعه‌های «طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی» بوده و در ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است، دانشجویان در بازه سنی ۱۸ الی ۵۰ سال می‌توانند از طریق وب‌سایت فردا، اینجا و بدون مراجعه به شعب از خدمات این طرح بهره‌مند شوند.

بازدرهوا گفت: بیمه دانشجویی در سه طرح ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد بوده و پس از ثبت‌نام، حق‌بیمه هر ماه حداکثر تا پایان دو ماه بعد، قابل پرداخت است.

وی افزود: زنان خانه‌دار و دختران مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند و از خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند.

وی ادامه داد: طرح بیمه زنان خانه‌دار و دختران یکی از زیرمجموعه‌های «طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی» بوده و در ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. در این طرح، زنان و دختران رأسا بیمه پردازی می‌کنند و تأمین امنیت اقتصادی زنان بخصوص در دوران پیری (دریافت مستمری) و ازکارافتادگی، از مزایای بیمه برای زنان است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر یادآور شد: متقاضیان در بازه سنی ۱۸ الی ۵۰ سال می‌توانند از طریق وب‌سایت فردا، اینجا و بدون مراجعه به شعب از خدمات این طرح بهره‌مند شوند.

بازدرهوا اضافه کرد: بیمه زنان خانه‌دار و دختران در سه طرح ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد بوده و پس از ثبت‌نام، حق‌بیمه هر ماه حداکثر تا پایان دو ماه بعد، قابل پرداخت است.