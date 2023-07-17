مشکل بازار خودرو نبود توازن بین عرضه و تقاضا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تقدیر از اقدام شورای نگهبان در تأیید نهایی لایحه واردات خودرو، گفت: اقدام ارزشمند شورای نگهبان در تأیید نهایی لایحه واردات خودرو منتج به افزایش رقابت و ارتقای کیفیت تولید خودرو در کشور خواهد شد و قطعاً این مصوبه به آرامش بازار خودرو هم کمک شایانی خواهد کرد.

وی اظهار داشت: مسئله رونق تولید و حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی همواره مورد دغدغه رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) و همه دلسوزان و خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی بویژه نمایندگان یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده و هست اما این به معنای بسته بودن درب‌های کشور به موضوع واردات نبوده و نیست و باید تعاملات جهانی در صنعت و بویژه در حوزه خودرو سازی موجب افزایش رقابت و ارتقا کیفیت در این صنعت شود.

وی در ادامه با اشاره به شأن و منزلت ملت بزرگ ایران افزود: ملت بزرگ ایران اسلامی شایسته بهترین‌ها هستند و حق شأن است که از تولیدات با کیفیت و با تکنولوژی‌ها نوین این حوزه بهره ببرند و صنعت خودرو سازی هم نیازمند بازنگری و تحول در تولید است که باید با استفاده از تعاملات جهانی و تجارب صنعت خودرو سازی کشورهای موفق در این صنعت الگو برداری شود.

بابایی کارنامی با تاکید بر اهمیت واردات منطقی خودرو در این برهه از زمان، خاطر نشان کرد: مهم‌ترین چالش امروز بازار خودرو عدم توازن در عرضه و تقاضا در کشور است و قطعاً این مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی شورای نگهبان در خصوص واردات می‌تواند به کاهش چشمگیر قیمت‌های افسار گسیخته این بازار در کشور اثرگذار باشد و هم می‌تواند عامل ایجاد رقابت در این صنعت و ارتقا کیفیت در تولید داخلی گردد.

عضو مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مازندران با اشاره به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی در بخش صنعت خودرو از سوی خودروسازان داخلی، تاکید کرد: امروز بسیاری از مراجعه کنندگان و اقبال کنندگان به خودرو داخلی نسبت به توزیع، تولید و کیفیت آن گلایه مندند و این صنعت باید در کشور با توجه به وجود دانشمندان و نخبگان حوزه صنعت و تکنولوژی‌های نوین خود را بازآفرینی کند و این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های مهم حوزه صنعت در بخش‌های مختلف دانشگاهی است.