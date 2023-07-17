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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان:

۶ میلیارد ریال لاستیک احتکار شده خارجی در شاهرود کشف شد

۶ میلیارد ریال لاستیک احتکار شده خارجی در شاهرود کشف شد

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف انبار احتکار لاستیک قاچاق به ارزش بیش از شش میلیارد ریال در شاهرود با هوشیاری ماموران پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میر احمدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از کشف انبار احتکار لاستیک قاچاق به ارزش بیش از شش میلیارد ریال در شهرستان شاهرود با هوشیاری مأموران پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی شاهرود در پی کسب اخباری مبنی بر احتکار لاستیک‌های قاچاق در انباری واقع در جنوب شهر، به این پرونده ورود و تحقیقات لازم را صورت دادند، افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات لازم و پس از محرز شدن موضوع احتکار همراه با نماینده اداره صمت به انبار اعلامی اعزام و در بازرسی از آن ۴۲۶ حلقه لاستیک را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان بیان کرد: کارشناسان ارزش لاستیک‌های احتکاری را شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ارزیابی کردند.

میر احمدی همچنین گفت: انبار لاستیک پلمب و یک نفر در این رابطه دستگیر که به همراه پرونده مقدماتی برای ادامه روند رسیدگی قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 5838759

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