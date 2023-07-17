به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، چهلوهفتمین نوبت از سلسله رویدادهای «دوشنبههای استارتآپی» با موضوع «هوش مصنوعی در حوزه بانکداری» به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و با مشارکت بانک مرکزی، در محل صندوق برگزار شد.
دکتر مصطفی بغدادی، مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری در این رویداد که صبح امروز دوشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد، با بیان اینکه صندوق نوآوری به لحاظ قانونی، تنها مجاز به ارائه تسهیلات و خدمات به شرکتهای دانشبنیان است، گفت: این صندوق در سالهای گذشته با کمک سایر بازیگران زیستبوم نوآوری کشور توانسته است از استارتآپها حمایت کند.
وی صندوق نوآوری و شکوفایی را اصلیترین نهاد تامین مالی زیستبوم نوآوری کشور عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته تلاش کردیم با بهرهگیری از ابزارهای مختلف، در پروسه حمایت از اجزای دیگر زیستبوم نوآوری از جمله استارتآپها و شرکتهای فناور مشارکت کنیم.
مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: در این راستا بازیگرانی حضور داشتند که میتوانستند بین ما و استارتآپها و هستههای فناور نقشآفرینی کنند که از جمله آنها میتوان به صندوقهای پژوهش و فناوری، شتابدهندههای دانش بنیان و سرمایهگذاران خطرپذیر اشاره کرد.
بغدادی با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری از سرمایهگذاری مستقیم بر استارتآپها پرهیز داشت، چرا که گمان میبردیم این سیاست درست و اصولی نخواهد بود، گفت: سرمایهگذاری مستقیم صندوق بر استارتآپها مانع توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه نوآوری میشد و صندوق را نیز از ماموریتهای اصلی خود باز میداشت و از همه مهمتر، ژن دولتی را به استارتآپها تزریق میکرد.
وی با بیان اینکه یکی از بازیگران اصلی که صندوق نوآوری در همکاری با آنها به حمایت از بدنه غیردانشبنیان زیستبوم نوآوری میپردازد، شتابدهندههای دانشبنیان هستند، گفت: صندوق نوآوری در مراحل اولیه شکلگیری یک استارتآپ، در همسرمایهگذاری با شتابدهندههای دانشبنیان به تامین سرمایه بذری استارتآپها میپردازد. شتابدهندهها در مرحله اول رشد استارتآپ نقش مهمی ایفا میکنند.
بغدادی افزود: شناسایی بازار و شکل دادن به نوع کسب و کار و ارائه خدمات اولیه از جمله کارهایی است که شتابدهندهها در راستای توسعه یک استارتآپ انجام میدهند. صندوق نوآوری نیز در تامین سرمایه به آنها اعتماد کرده و با آنها وارد همسرمایهگذاری میشود. با این شیوه و در همکاری با ۲۷ شتابدهنده دانشبنیان، تاکنون ۹۱ میلیارد تومان تامین سرمایه بذری انجام دادهایم.
مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: در مرحله بالاتر که استارتآپها نیاز به سرمایه بیشتری دارند، صندوق نوآوری در همکاری با صندوقهای پژوهش و فناوری به حمایت از استارتآپها میپردازد. در این فرایند، با صندوقهای پژوهش و فناوری وارد همسرمایهگذاری با نسبت چهار به یک میشویم، یعنی اگر صندوق پژوهش و فناوری بر یک طرح استارتآپی یک ریال سرمایهگذاری کند، صندوق نوآوری چهار ریال همسرمایهگذاری میکند.
وی با بیان اینکه امروز تعداد صندوقهای پژوهش و فناوری کشور به ۷۰ صندوق رسیده است، گفت: با سیاست توسعه زیستبوم تامین مالی فناوری که صندوق نوآوری آن را از سال ۱۳۹۷ آغاز کرد، امروز همه استانهای کشور و همه دانشگاههای مادر، دارای صندوق پژوهش و فناوری هستند. تاکنون با همکاری صندوقهای پژوهش و سرمایهگذاری، ۹۰۵ میلیارد تومان از استارتآپها و شرکتهای فناور کشور حمایت کردهایم.
بغدادی افزود: در مراحل بالای فعالیت یک استارتآپ، برای تامین نیازهای بیشتر اقدام به همسرمایهگذاری با صندوقهای جسورانه بورسی میکنیم. با همکاری صندوق نوآوری تعداد این صندوقها در سالهای گذشته از ۱۱ صندوق با سرمایه کمتر از ۱,۳۰۰ میلیارد تومان به ۲۸ صندوق با سرمایه ۵,۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
استفاده از هوش مصنوعی را به شکل جدیتری دنبال میکنیم
در ادامه این رویداد، مهندس رضا بیات، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در حوزه فعالیتهای خود همیشه سعی کرده است در زمینه استفاده از فناوری پیشگام باشد، گفت: امروز بانک مرکزی در نظام خدمات الکترونیک به نقطهای دست یافته که نهتنها در منطقه، بلکه در جهان حرف برای گفتن دارد.
وی افزود: این توانمندی نتیجه تمرکز بانک بر فناوری و همگام شدن با پیشرفتهای آن است. رویکرد ما در بانک مرکزی این بوده است که هیچگاه از فناوری غافل نباشیم.
بیات افزود: از زمستان گذشته به این نتیجه رسیدیم که استفاده از هوش مصنوعی را به شکل جدیتری دنبال کنیم. در بخشهایی از آن استفاده کردیم و به نتایجی هم دست یافتیم. این نتایج ما را مصمم کرد و در همین راستا با صندوق نوآوری همکاری داشته باشیم. معاونت توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، پیشنهاد برگزاری رویدادهایی با حضور استارتآپهای فعال در حوزه هوش مصنوعی و بانکداری را به بانک مرکزی ارائه کرد. از صندوق نوآوری تشکر میکنیم که «دوشنبههای استارتآپی» را با بهترین کیفیت ممکن برگزار میکند و توانسته راهکارهای بسیار مناسبی به بانک مرکزی پیشنهاد دهد.
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