به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نشست هم‌اندیشی موسسات خیریه‌ای و وقف با حضور دکتر محمد قربانی گلشن‌آباد معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی، دکتر حسینعلی جاهد مدیرمل امور خیرین و توسعه وقف و جمعی از خیرین، واقفین و مسئولان موسسات خیریه در سالن ۹ دی سازمان مرکزی برگزار شد.

دکتر محمد قربانی گلشن‌آباد معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، به اشتراک گذاشتن تجریبات موفق در حوزه خیرین و توسعه وقف را از نتایج این جلسات عنوان کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یک ظرفیت بی‌نظیر در کشور بوده و این ظرفیت در خدمت مجامع خیریه کشوری است.

معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: آمادگی داریم به صورت خیرخواهانه امکانات و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این دانشگاه را در اختیار خیریه‌ها و خیرین قرار دهیم.

قربانی از فراهم شدن مقدمات راه‌اندازی بنیاد واقفین و خیرین دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود: این بنیاد با هدف شناسایی و ارائه راهکار برای حل و رفع مسائل و مشکلات خیریه‌ها در حوزه دانشگاهی و آسیب‌های اجتماعی فعالیت خواهد داشت. این بنیاد به هیچ‌وجه رقیب موسسات خیریه نیست و هیچ‌گونه موازی کاری با فعالیت خیریه‌ها ندارد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن دو خبرگزاری و یک روزنامه، ظرفیت بسیار خوبی در حوزه رسانه‌ای کشور دارد که می‌تواند در اختیار توسعه فعالیت‌های موسسات خیرین و واقفین قرار گیرد.

در ادامه این نشست موضوعاتی از جمله مسئله‌شناسی و آسیب‌شناسی فعالیت‌های مرتبط با وقف و امور خیریه، بررسی اولویت‌های فوری و اساسی کشور به ویژه حوزه علم و فناوری و نیازمند به حمایت خیرین و واقفین، ارائه تجربیات موفق و تبادل‌نظر در خصوص همکاری‌های آتی در حوزه خیرین و توسعه وقف مورد گفت‌وگو و بررسی قرار گرفت.