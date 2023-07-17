به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نشست هماندیشی موسسات خیریهای و وقف با حضور دکتر محمد قربانی گلشنآباد معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی، دکتر حسینعلی جاهد مدیرمل امور خیرین و توسعه وقف و جمعی از خیرین، واقفین و مسئولان موسسات خیریه در سالن ۹ دی سازمان مرکزی برگزار شد.
دکتر محمد قربانی گلشنآباد معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، به اشتراک گذاشتن تجریبات موفق در حوزه خیرین و توسعه وقف را از نتایج این جلسات عنوان کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یک ظرفیت بینظیر در کشور بوده و این ظرفیت در خدمت مجامع خیریه کشوری است.
معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: آمادگی داریم به صورت خیرخواهانه امکانات و ظرفیتهای علمی و پژوهشی این دانشگاه را در اختیار خیریهها و خیرین قرار دهیم.
قربانی از فراهم شدن مقدمات راهاندازی بنیاد واقفین و خیرین دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود: این بنیاد با هدف شناسایی و ارائه راهکار برای حل و رفع مسائل و مشکلات خیریهها در حوزه دانشگاهی و آسیبهای اجتماعی فعالیت خواهد داشت. این بنیاد به هیچوجه رقیب موسسات خیریه نیست و هیچگونه موازی کاری با فعالیت خیریهها ندارد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن دو خبرگزاری و یک روزنامه، ظرفیت بسیار خوبی در حوزه رسانهای کشور دارد که میتواند در اختیار توسعه فعالیتهای موسسات خیرین و واقفین قرار گیرد.
در ادامه این نشست موضوعاتی از جمله مسئلهشناسی و آسیبشناسی فعالیتهای مرتبط با وقف و امور خیریه، بررسی اولویتهای فوری و اساسی کشور به ویژه حوزه علم و فناوری و نیازمند به حمایت خیرین و واقفین، ارائه تجربیات موفق و تبادلنظر در خصوص همکاریهای آتی در حوزه خیرین و توسعه وقف مورد گفتوگو و بررسی قرار گرفت.
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