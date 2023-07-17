روسیه توافق غلات را به حالت تعلیق درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که در بسته توافق غلات دریای سیاه، بخش‌های مربوط به روسیه برآورده نشده و در نتیجه عملا فسخ شده است.

پسکوف گفت: توافق صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه امروز به پایان می‌رسد. روسیه به محض اینکه شروطش ذیل این توافق برآورده شود، به توافق بازخواهد گشت.

وی همچنین گفت که تصمیم مسکو در عدم تمدید توافق، به حمله شبانه به پل کریمه ارتباطی ندارد. کرملین این حادثه را «اقدام تروریستی خوانده و اوکراین را مسئول می‌داند.»

پسکوف تاکید کرد: این رویدادها(تصمیمات) کاملا بی‌ربط است. حتی پیش از این حمله تروریستی، ولادیمیر پوتین(رئیس جمهور روسیه) موضع مسکو درباره توافق غلات را اعلام کرده بود.

کرملین در حالی از عدم تمدید توافق غلات خبر داده است که چند ساعت پیش رسانه‌های روسیه خبری درباره وقوع انفجار در پل شبه‌جزیره کریمه موسوم به «کرچ» منتشر کردند.

با این تصمیم، توافق بزرگ و حیاتی صادرات غلات اوکراینی از طریق دریای سیاه که تابستان پارسال با میانجی‌گری سازمان ملل متحد و ترکیه به امضای طرفین رسید، پایان یافت.

کمیته ضدتروریسم ملی روسیه اعلام کرد پل کریمه با حمله تروریستی پهپادهای اوکراینی هدف قرار گرفته است.

با این حال، ارتش اوکراین مدعی شده است که این حمله می‌تواند نوعی اقدام تحریک‌آمیز از جانب روسیه باشد اما رسانه‌های اوکراینی به نقل از منابع ناشناس اعلام کرده‌اند که سرویس امنیت این کشور پشت پرده حمله به پل کریمه است.

پل کریمه موسوم به «کِرچ»، شبه‌جزیره کریمه که سال ۲۰۱۴ با برگزاری همه‌پرسی به خاک مسکو الحاق شد را به روسیه متصل می‌کند؛ پاییز پارسال نیز ارتش اوکراین این پل را منفجر کرده بود. در پی این حادثه والدین یک دختر جوان، جان خود را از دست دادند و فرزندشان نیز مصدوم شد.