مسکو: جدا کردن کریمه از روسیه شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله تروریستی به پل کریمه، که یک هدف کاملاً غیرنظامی است، محکوم است.

در این بیانیه تاکید شد: ما امیدواریم که جامعه جهانی و نهادهای ذیربط رویکردی بی طرفانه در پیش گرفته و ارزیابی مناسبی از جنایات مرتکب شده از سوی مقامات اوکراینی ارائه دهند. تلاش برای ایجاد اختلال در ارتباطات حمل و نقلی به شبه جزیره کریمه و جدا کردن آن از سرزمین اصلی روسیه بی فایده است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه تاکید شد که در صورتی که منشأ غربی پهپادهای حمله کننده به پل کریمه و نیز نقش کشورهای غربی در برنامه ریزی، تأمین مالی و اجرای این عملیات مشخص شود، آنها در فعالیت‌های تروریستی رژیم کی یف همدست هستند.

براساس اعلام کمیته ضدتروریستی ملی روسیه، بامداد امروز دو فروند پهپاد اوکراینی حمله‌ای را علیه پل کریمه تدارک دیدند. در پی این حمله، جاده این پل خسارت دید، دو نفر کشته و یک دختر نوجوان مجروح شدند.