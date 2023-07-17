به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ساعاتی پس از انتشار خبر وقوع انفجار در پل کریمه که در پی آن سه غیرنظامی کشته و زخمی شدند، سازمان جاسوسی اوکراین با انتشار آهنگی محلی که در آن به یک «پل» اشاره شده، به طور غیرمستقیم مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفت.
سازمان جاسوسی اوکراین در این پست تلگرامی، نسخهای اصلاح شده از یک آهنگ محلی اوکراین را منتشر کرد که در بخشی از متن ترانه آن آمده است: «پُلی که به خواب میرود!»
همچنین یکی از مقامات این سازمان به نام آندری یوسوف، به نقل از کایریل بودانوف، رئیس این تشکیلات، گفت که «وجود پل کریمه ضرورتی ندارد.»
الکسی گونچاروک، قانونگذار اوکراینی نیز این حمله تروریستی که به مرگ والدین یک دختر جوان منجر شده است را «پیروزی برای اوکراین» توصیف کرد و قصد دارد به هر کسی که در آن دخیل بوده است، «جایزه» بدهد.
کمیته ضدتروریسم ملی روسیه اعلام کرد «پل کریمه با حمله تروریستی پهپادهای اوکراینی هدف قرار گرفت.»
پل کریمه موسوم به «کِرچ»، شبهجزیره کریمه که سال ۲۰۱۴ با برگزاری همهپرسی به خاک مسکو الحاق شد را به روسیه متصل میکند؛ پاییز پارسال نیز ارتش اوکراین این پل را منفجر کرده بود.
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