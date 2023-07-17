انتصابات جدید در‬ کاخ‬ سعدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سعدآباد؛ جلسه معارفه مسئولین جدید مجموعه سعدآباد با حضور سیدحسین علوی مدیر مجموعه، مدیران موزه‌ها و واحدهای اداری و امنای اموال در سالن خلیج فارس موزه ظروف، برگزار شد.

علوی در نخستین نشست با مدیران و مسئولین کاخ گفت: مجموعه سعدآباد در وزارت میراث فرهنگی هم از نظر وسعت و هم از نظر ابعاد و زوایای انجام کار بسیار بزرگ است و کار ویژه‌های مهم زیادی دارد که باعث می‌شود به صورت شبانه روز در حال خدمتگزاری باشیم.

وی افزود: یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای ایجاد تغییرات مهم و مثبت تدوین شده است که می‌بایست با بضاعت کنونی، در انجام آنها تا حصول نتیجه، تدبیر عاجل داشته باشیم.

مدیر مجموعه سعدآباد؛ اخلاق و اخلاق مداری در کلیه ابعاد زندگی به خصوص در کار و خدمت به مردم را سرلوحه و سرفصل تمام کارها دانست و ابراز امیدواری کرد که در کنار خانواده بزرگ سعدآباد دوران طلایی اخلاق مدار، را برای مجموعه رقم خواهیم زد زیرا که وظیفه اصلی ما صیانت از اموال ملت، تاریخ و فرهنگ این کشور است.

در این جلسه، «حامد حری» قائم مقام و مشاور فرهنگی مدیر، «محمدرضا صالحی» سرپرست معاونت اجرایی، «سامان مرادحسینی» رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل، «محمدرضا حداد هرندی» رئیس اداره پشتیبانی و «سیاوشی» مدیر امور مالی، معارفه شدند.

در پایان این مراسم، از «یوسف مینایی»، «لیلا رضایی» و «بهاره دادیار»، مسئولین پیشین مجموعه، تقدیر شد.