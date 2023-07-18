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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

حقوق ایثارگران طبق روال ماه‌های قبل پرداخت خواهدشد

حقوق ایثارگران طبق روال ماه‌های قبل پرداخت خواهدشد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:حقوق جامعه معزز ایثارگران طبق روال ماه‌های قبل پرداخت خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنیاد شهید قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره پرداخت حقوق جامعه معزز ایثارگران اظهارداشت: حقوق جامعه معزز ایثارگران طبق روال ماه‌های قبل پرداخت خواهدشد. باتلاش همکارانم در معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی تمهیدات لازم جهت پرداخت حقوق به جامعه هدف پیش بینی شده و طبق روال ماه‌های قبل پرداخت خواهد شد و حملات سایبری صورت گرفته مانعی از خدمات رسانی نخواهد بود.

وی در حاشیه اختتامیه مستند آبروی «کوچه‌ها» و در مصاحبه‌ای با خبرنگاران بیان شد: ثبت خاطرات والدین معظم شهدا و جانبازان ۷۰ درصد تاپایان امسال انجام می‌شود. سامانه افتخار اسفند سال گذشته توسط رئیس جمهور بهره‌برداری شد و همه اسنادشهدا در آن سامانه بارگذاری شده است و در اختیار همه پژوهشگران و مردم قرار می‌گیرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطر نشان کرد: در ۱۸ ماه گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی در خصوص تولید مستندهای بلند و کارهای نمایشی انجام شده است و طی ۱۸ ماه ۲۴ فیلم تولید شده است و در حال برنامه‌ریزی برای ساخت ۵ فیلم سینمایی بلند هستیم.

کد مطلب 5839781

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    نظرات

    • علی اصعر جعفری فرد IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
      1 0
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      سلام اقای قاصی زاده من ایثارگر 743روز جبهه باید ظایعات جمع کنم معسرم بیکار شصت سالمه توانایی کارندارم حقوق من رابرقرار کنید ممنون
      • کیوان رستمی AE ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
        0 0
        سلام چرا حقوق رو زود تر نمیدین
    • علی اصعر جعفری فرد IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      1 0
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      سلام اقای قاصی زاده برس به دادم من با دوسال جبهه وشصت سال عمر باید گدایی کنم چرا رسیدگی نمیکنی راستی ازمایی کنید برادر
    • محمد اسماعیلی علیایی IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 2
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      سلام خدا قوت .من ۶۴ سال سنم هست بیکارم بیمه هیچ جایی نیستم ۲ سال در جبهه بودم کارت ایثارگری هم ۴ سال پیش بهم دادن ولی هیچ مزایایی ندیدم من توانایی کار کردن ندارم با سه بچه وسه نوه خدا شاهده به سختی زندگیم میچرخه چرا هیچ عدالتی برای پرداخت حقوق وبیمه ایثارگرا نیست .خواهشا تا زنده هستم فکری بکنید 😔
    • اسفندیار IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      0 0
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      خب اخر هم نگفتی کی میدن ، اینا ک نوشتی همه خودشون بلدن
    • IR ۰۴:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      0 0
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      اقا شما تورو جدت به داد ما برس مستاجر بیکار بیمار بداد ما جوانان با عزت برسید حاج اقا تو منطقه در کنار شما دفاع ازخاک ناموس این حق ما معسرینه
    • عبادبارسایی ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۵
      0 0
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      سلام، ایثارگر، جانباز، 61ساله،بیکار،ودرامدی،هم،ندارم،تقاصای،برقراری،حقوق،میکنم
    • علی محمد IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۵
      0 0
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      من علی محمد کامجو چند ساله پیگیری کردم برا ایثارگری ولی هنو خبری نشده تورو بخدا کمک کنین بخدا حقوق بگیر نیستم که موندم چکار کنم واریز کنین تورو خدا
    • مرتضی بهرامی IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام چرا حقوق ما رو که شش میلیون و هشتصد هزار تومن بوده دوماه که کم کردین شده شش میلیون و صدهزار
    • گلنسارضاییان IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۴
      0 0
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      با سلام من همسر متوفی جانباز شیمیایی ۲۵درصدهستم ودارای ۵فرزنو۱۴ماهه مستمری رو قطع کردن واقعا متاسفم هیچ کس رسیدگی نمی کند

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