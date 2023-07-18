به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنیاد شهید قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره پرداخت حقوق جامعه معزز ایثارگران اظهارداشت: حقوق جامعه معزز ایثارگران طبق روال ماه‌های قبل پرداخت خواهدشد. باتلاش همکارانم در معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی تمهیدات لازم جهت پرداخت حقوق به جامعه هدف پیش بینی شده و طبق روال ماه‌های قبل پرداخت خواهد شد و حملات سایبری صورت گرفته مانعی از خدمات رسانی نخواهد بود.

وی در حاشیه اختتامیه مستند آبروی «کوچه‌ها» و در مصاحبه‌ای با خبرنگاران بیان شد: ثبت خاطرات والدین معظم شهدا و جانبازان ۷۰ درصد تاپایان امسال انجام می‌شود. سامانه افتخار اسفند سال گذشته توسط رئیس جمهور بهره‌برداری شد و همه اسنادشهدا در آن سامانه بارگذاری شده است و در اختیار همه پژوهشگران و مردم قرار می‌گیرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطر نشان کرد: در ۱۸ ماه گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی در خصوص تولید مستندهای بلند و کارهای نمایشی انجام شده است و طی ۱۸ ماه ۲۴ فیلم تولید شده است و در حال برنامه‌ریزی برای ساخت ۵ فیلم سینمایی بلند هستیم.