اجرای طرح«پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی»در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی به همراه علیرضا احمدی منش«دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس» به منظور نظارت بر روند اجرای طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان هرمزگان با حضور در دفاتر مرکزی شرکت های بیمه پاسارگاد و آسیا از تلاش ها و اقدامات مدیران و کارکنان این دو شرکت در جهت اجرای موفق طرح مذکور تشکر و قدردانی کردند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در حاشیه این بازدیدها اظهار داشت: در راستای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی مبنی بر خدمت رسانی مطلوب و برخورد خوب با مراجعان یکی از طرح‌هایی که به صورت آزمایشی در دادگستری استان هرمزگان آغاز شده است، طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی است.

قهرمانی افزود: این طرح از یک سو به نفع مردم است و باعث می‌شود در زمان کمتری به حق و حقوق قانونی شان برسند و از سوی دیگر با کاهش ورودی هزاران پرونده به نفع دستگاه قضایی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به نفع شرکت‌های بیمه است و موجب می شود که این شرکت ها مشمول افزایش سنواتی نرخ دیه نشوند و به موازات آن به لحاظ مالی نیز منافع زیادی نسیب شرکت های بیمه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح ۲۲۵ فقره پرونده به شرکت های بیمه ارجاع شده که تاکنون در ۱۰۰ مورد از آنها بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی، خسارات زیان دیدگان پرداخت شده است.

قهرمانی با بیان اینکه در مجموع ۱۶ شرکت بیمه تاکنون در اجرای این طرح مشارکت داشته اند، گفت: شرکت‌های بیمه پاسارگاد و آسیا در بحث پرداخت دیه بدون تشکیل پرونده قضایی در رتبه اول استان قرار دارند و بیمه‌های ایران، معلم، تجارت نو، البرز، پارسیان، کوثر، حافظ و کارآفرین هم شرکت‌هایی بوده اند که در این طرح مشارکت داشتند و تاکنون پرداختی هایی نیز به مراجعین و خسارت دیدگان انجام داده اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: ۶ شرکت بیمه رازی، دانا، حکمت، آرمان، ملت و سامان نیز به این طرح پیوسته اند و مواردی را دریافت نموده‌اند و در حال ارزیابی و پرداخت خسارات مراجعان هستند.

قهرمانی یادآور شد: اجرای این طرح موجب ارتقای شاخص های مشتری مداری و رقابت در شرکت‌های بیمه خواهد شد و به مرور زمان مردم و بیمه شدگان به سمت شرکت‌های بیمه‌ای خواهند رفت که در کمترین زمان ممکن با کمترین دردسر و با کمترین فرآیند، خسارت های آنها را پرداخت می کنند.

گفتنی است؛ براساس طرح پرداخت دیه تصادفات بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی، مصدومین حوادث رانندگی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورت تمایل و با توجه به قابل گذشت بودن این جرایم، بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی جهت دریافت دیه به شرکت های بیمه طرف قرارداد، معرفی می شوند.