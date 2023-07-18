تردید مسکو درباره تحقیقات آلمان،دانمارک وسوئد پیرامون نورد استریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه نسبت به کارآمدی تحقیقات آلمان، دانمارک و سوئد در رابطه با حادثه نورد استریم تردید دارد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی اعلام‌ کرد که آلمان، دانمارک و سوئد درخواست روسیه برای کمک حقوقی و ایجاد تیم تحقیقاتی مشترک در خصوص حادثه در نورد استریم را رد کردند.

«ماریا زاخارووا» در ادامه تصریح کرد: مواضع اعلامی آلمان، دانمارک و سوئد در مورد اطلاع رسانی به روسیه در مورد تحقیقات پیرامون نورد استریم را رد می کنیم و روسیه نسبت به کارآمدی تحقیقات این ۳ کشور در رابطه با حادثه نورد استریم تردید دارد.

به گزارش رویترز، موضوع از آنجا آغاز شد که ۳ کشور دانمارک، سوئد و آلمان در نامه مشترکی خطاب به سازمان ملل اعلام کردند که خرابکاری که در خطوط لوله گازی نورد استریم روسیه رخ داد، بی سابقه بوده است.

در این نامه، که در آستانه نشست شورای امنیت به درخواست روسیه برای بررسی حمله تروریستی به خطوط لوله نورد استریم منتشر شده بود، کشورهای سوئد، آلمان و دانمارک ادعا کردند که تعیین مهلت برای تکمیل تحقیقات حملات تروریستی در خطوط لوله گازی روسیه غیرممکن است!

در این نامه تاکید شده بود که ماهیت خرابکاری که در نورد استریم رخ داده بی‌سابقه و تحقیقات مربوط به آن پیچیده است.

سوئد، آلمان و دانمارک ادعا کردند که روسیه در جریان تحقیقات در حال انجام مربوط به انفجارهای خطوط لوله گازی نورد استریم قرار گرفته است!

در این نامه یادآور می شود بازدید از مکان های انفجار نورد استریم بلامانع است.