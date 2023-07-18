پشه آئدس هنوز در استان بوشهر مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر عبدالرضا میر اولیایی افزود: شواهدی وجود ندارد که پشه آئدس در بوشهر نباشد چرا که این پشه در استان هرمزگان در همسایگی استان بوشهر با این همه ارتباط وجود دارد و منطقاً باید در بوشهر هم وجود داشته باشد ولی هنوز کشف نشده است.
معاون اداره مراقبت از بیماریهای منتقله بهوسیله ناقلین گفت: ما با پشهای روبرو هستیم که تخم آن در خشکی و در برابر سموم مقام است و بهراحتی حتی در یک سانتیمتر مربع آب نیز تخمگذاری میکند بنابراین برای مبارزه با آن چالشهای زیادی پیش رو داریم.
این مقام مسئول هشدار داد: متأسفانه این پشه میتوان گفت رادار گریز است و تا زمانی که گسترش پیدا نکرده خودش را نشان نمیدهد.
دکتر میر اولیایی افزود: برای اینکه بدانید گسترش این پشه چه چالشهایی رو به وجود میآورد باید به بندرلنگه نگاه کنیم که یک منطقه کوچک وقتی گرفتار شد باید خانه به خانه برای مبارزه با آن منابع مالی و نیروی انسانی صرف شود.
وی بابیان اینکه این موضوع حتی در شورای عالی امنیت ملی نیز مطرحشده است خواستار همکاری همه سازمانها برای جلوگیری از گسترش این پشه خطرناک شد؛ چرا که در صورت گسترش چالشهای غیرقابلحلی به وجود میآورد.
پشه آئدس باعث بیماری دنگی در انسان میشود، این بیماری عفونتی است که توسط ویروس دنگی ایجاد میشود و پشهها عوامل منتقلکننده یا پخشکننده این ویروس هستند. تب دنگی بهعنوان تب استخوانشکن نیز شناخته میشود، چرا که به دلیل درد شدید حاصل از آن بیمار تصور میکند استخوانهایش در حال شکستن است.
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