به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز سهشنبه در رزمایش جهادی اداره کل دامپزشکی لرستان که با همکاری بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به مدت دو روز در شهرستان دلفان، منطقه «میربگ جنوبی» برگزار میشود، اظهار داشت: در راستای احیای جهاد سازندگی در سازمان دامپزشکی کشور با استفاده از ظرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، دانشکده دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل امور عشایر این رزمایش برگزار شده است.
وی تصریح کرد: ۱۰ هزار رأس دام سبک، هزار و ۲۰۰ رأس سنگین و ۱۰ هزار قطعه طیور بومی علیه بیماریهای مختلف ایمنسازی میشوند.
مدیرکل دامپزشکی لرستان، افزود: در کنار این فعالیتها، مباحث آموزش و ترویج بهرهبرداران، بیماری یابی و درمان بیماریها، سمپاشی و ضدعفونی بدن و جایگاه دام نیز انجام میشود.
زبردست، گفت: با شناسایی مناطق محروم استان خدماترسانی مشابه به بهرهبرداران در سطح استان استمرار خواهد داشت.
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