به گزارش خبرنگار مهر، روزبه حسینی نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر به تازگی جدیدترین نمایشنامه‌اش را با عنوان «ای رشک ماه و مشتری آخر نگویی تا کجا!؟» روانه بازار کتاب کرده است. نام این اثر از بیت مشهور مولانا «ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری / خوش خوش کشانم می‌بری آخر نگویی تا کجا» وام گرفته شده است و مضمونی عاشقانه دارد.

روزبه حسینی در توضیح کوتاهی که درباره این نمایشنامه به خبرنگار مهر داده است، گفت: نمایشنامه «ای رشک ماه و مشتری آخر نگویی تا کجا!؟» با مضمونی عاشقانه به مفهوم عشق از نظر عام و البته از منظر ۲ شخصیت نمایش می‌پردازد. می‌توان گفت «ای رشک ماه و مشتری آخر نگویی تا کجا!؟» عاشقانه‌ترین نمایشنامه‌ای است که نوشته‌ام.

وی افزود: انتشارات «هونار» که پیش از این ۲ مجموعه شعر «هان!؟» و «هیپیوز» را از این قلم منتشر کرده، ناشر این نمایشنامه است. «ای رشک ماه و مشتری آخر نگویی تا کجا!؟» هجدهمین کتابی است که از من وارد بازار کتاب شده است. این نمایشنامه در ۳۰۰ نسخه و با قیمت ۵۰ هزار تومان در اختیار علاقه مندان به هنرهای نمایشی قرار گرفته است.

حسینی در پایان درباره داستان نمایشنامه توضیح داد: بهروز نویسنده‌ای جوان و ایرانی چند سالی است از ایران مهاجرت کرده و در سالن تئاتری در کشوری نامعلوم به کار مشغول شده است. او نامزد خود پری را به زحمت نزد خود آورده است که فعلاً ساکن شلتر پناهندگان است. قصه در شبی در کافه همان سالن تئاتر شکل می‌گیرد؛ از ابتدا برق تمام شهر می‌رود، و پری ناگزیر برای اولین بار، شب را کنار بهروز می‌ماند...

روزبه حسینی نویسنده، طراح، کارگردان و مدرس تئاتر و موسس گروه «‌و ناگهان» در سال ١٣٧٨ است. وی در کارنامه خود علاوه بر کارگردانی آثار مختلف نمایشی، انتشار نشریه «پرونده تئاتر» از سال ١٣٧٨، کتاب کانون کارگردانان خانه تئاتر و انتشار ترجمه‌ها، مقالات پژوهشی، نقد، گفتگو و پژوهش در حوزه تاریخ تئاتر ایران و جهان را دارد.