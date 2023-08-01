امکان تولید دستگاه کارتخوان در گلستان/دستگاههای اجرائی حمایت کنند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: وابستگی به پرداخت‌های الکترونیک جزو لاینفک امور زندگی مردم شده است به این صورت که با خیال راحت و بدون در دست داشتن پول نقد راهی بازار شده و خرید می‌کنند، اما مسئله‌ای که مدام مردم را در فروشگاه‌ها سرگردان می‌کند مشکل قطعی دستگاه‌ها و یا خطاهای بی اساس است، از سوی دیگر فقدان تعمیر این دستگاه‌ها در شهرهای استان و یا خرید آن با قیمت‌های متفاوت و گران، صاحبان کسب و کار را دچار چالش‌های زیادی کرده است.

یک جوانان کارآفرین گلستانی که گامی نو در جهت تعمیر و پشتیبانی این دستگاه‌ها و حتی بررسی ساخت آن برداشته است، به خبرنگار مهر گفت: اگر چه مدل کسب و کار پرداخت الکترونیک در کشور ما اشکالات اساسی دارد، اما این مشکلات زمانی که گلستان را برای تعمیر یک دستگاه کارتخوان به دیگر استان‌ها وابسته می‌کرد بیشتر می‌شد.

محمد مقیسه اظهار کرد: از سال ۹۶ در حوزه پرداخت‌های الکترونیک وارد بازار کار شدم و از آن زمان به بعد سعی کردم تا مرحله ساخت این دستگاه را در داخل کشور پیش ببرم و فعالیت ابتدایی من با فروش دستگاه پوز به اصناف شروع شد.

وی افزود: بعد از مدتی متوجه شدم که بسیاری از صاحبان مشاغل دارای کارتخوان، به هنگام خرابی دستگاه یا مجبورند آن را به استان‌های دیگر ارسال کنند و یا اینکه کنار گذاشته و دستگاه دیگری خریداری کنند که در دو حالت برای آنها صرفه اقتصادی نداشت و به همین دلیل مسیر تعمیر این دستگاه را در استان به عهده گرفتم.

مقیسه افزود: با تیم فنی که تشکیل دادیم توانسته‌ایم دستگاه‌های کارتخوان معیوب را در استان تعمیر و از خروج پول از استان جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دستگاه‌های پرداخت الکترونیک وارداتی هستند لذا تلاش داریم عمده قطعات این دستگاه‌ها را در داخل کشور تولید و از خروج ارز جلوگیری کنیم که این مسئله علاوه بر توسعه اقتصادی، اشتغالزایی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

دستگاه‌های اجرایی برای ساخت دستگاه کارتخوان حمایت کنند

این جوان کارآفرین بیان کرد: آمادگی داریم با مساعدت دستگاه‌های اجرایی برای نخستین بار صنعت ساخت دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی را در کشور راه اندازی کنیم،

نقش دستگاه‌های POS در مبادلات تجاری، به‌قدری مهم شده که این تعبیر وجود دارد که سیستم پرداخت یک کشور همان نقشی را در بازارهای حقیقی و مالی بازی می‌کند که سیستم خون‌رسانی در بدن انسان دارد. همچنین حمایت از جوانان کارآفرین، وابستگی کشور از واردات و خروج ارز قطع خواهد کرد.