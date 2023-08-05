بیلستروم: قصد دارم به کشورهای اسلامی سفر کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «توبیاس بیلستروم» (Tobias Billstrom) وزیر امور خارجه سوئد امروز شنبه به سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که استکهلم برای بهبود روابط با کشورهای اسلامی عزم جدی دارد.

وزیر امور خارجه سوئد در این خصوص گفت: من بیشتر دوره فعالیت خود را به ایجاد روابط با کشورهای اسلامی اختصاص خواهم داد و قصد دارم به این کشورها سفر کنم.

«توبیاس بیلستروم» ادامه داد: سوئد در ماه سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک میزبان نشستی در این باره خواهد بود.

گفتنی است که «سلوان مومیکا» پناه‌جوی عراقی که در ۲۸ ژوئن گذشته تحت محافظت پلیس سوئد، مقابل مسجد استکهلم نسخه‌ای از قرآن کریم را سوزانده بود، پیشتر هم مقابل سفارت عراق در استکهلم قرآن کریم و پرچم عراق را زیر پا گذاشته و شعارهایی علیه دین اسلام سر داد.

بیست و یکم جولای نیز اعضای یک گروه ضداسلام و افراطی در دانمارک با نام وطن پرستان دانمارکی نسخه‌ای از قرآن کریم را در مقابل سفارت عراق در کپنهاگ سوزاندند.

اعضای گروه با برافراشتن بنرهای ضداسلامی و سر دادن شعارهای توهین‌آمیز به اسلام، پرچم عراق و قرآن را روی زمین انداخته و روی آن پا گذاشتند.

در راستای تداوم هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم، یک گروه دانمارکی ضد اسلام، روز گذشته، جنایت جدیدی، مرتکب شد و اعضای آن، قرآن مجید را آتش زدند.

گروه افراطی موسوم به «ملی‌گرایان دانمارک» در برابر سفارتهای ترکیه، عراق، مصر، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در کپنهاگ، این اقدام شنیع را انجام دادند.

اعضای این گروه پلاکاردهایی در ضدیت با اسلام حمل کردند و شعارهای توهین آمیز سر دادند. این هتاکی با حمایت امنیتی کامل نیروهای پلیس دانمارک رخ داد.