۲۸۵طرح عمرانی واقتصادی گرگان درهفته دولت به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نادری از افتتاح و یا آغاز ساخت ۳۳۷ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت خبر داد و اظها ر کرد: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۴۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال انجام می‌شود.

وی افزود: از این تعداد، ۲۸۵ طرح با ۲۰ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری خواهد رسید.



سرپرست فرمانداری گرگان گفت: همچنین در این ایام عملیات ساخت ۱۰۰ طرح با برآورد اعتبار ۲۲ هزار و ۴۰ میلیارد ریال آغاز می‌شود.



وی به ایجاد فرصت‌های شغلی در گرگان اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۲۵۰ فرصت شغلی ثابت و پایدار در این شهرستان ایجاد شد.



نادری ادامه داد: امسال همچنین از محل تبصره ۱۶ افزون بر ۵۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به ۷۵۰ نفر، ۱۵ میلیارد ریال وام کارفرمایی و ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل مشاغل خانگی پرداخت شد.