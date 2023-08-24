۲۸۵طرح عمرانی واقتصادی گرگان درهفته دولت به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نادری از افتتاح و یا آغاز ساخت ۳۳۷ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت خبر داد و اظها ر کرد: این طرحها با سرمایهگذاری ۴۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال انجام میشود.
وی افزود: از این تعداد، ۲۸۵ طرح با ۲۰ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
سرپرست فرمانداری گرگان گفت: همچنین در این ایام عملیات ساخت ۱۰۰ طرح با برآورد اعتبار ۲۲ هزار و ۴۰ میلیارد ریال آغاز میشود.
وی به ایجاد فرصتهای شغلی در گرگان اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۲۵۰ فرصت شغلی ثابت و پایدار در این شهرستان ایجاد شد.
نادری ادامه داد: امسال همچنین از محل تبصره ۱۶ افزون بر ۵۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به ۷۵۰ نفر، ۱۵ میلیارد ریال وام کارفرمایی و ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل مشاغل خانگی پرداخت شد.
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