جزئیات جدید از عملیات استشهادی در غرب رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه، جزئیات جدیدی از عملیات ضدصهیونیستی در نزدیکی گذرگاه بیت سیرا در غرب رام الله که به هلاکت یک نظامی صهیونیست و زخمی شدن ۵ نفر دیگر منجر شد، منتشر کردند.

بر اساس این گزارش، مجری این عملیات ساعت ۶ صبح به گذرگاه نعلین محل کارش رسید و سوار بر کامیون شد و راه افتاد. مجری عملیات که در حال رانندگی در خیابان ۴۴۳ بود، در نزدیکی گذرگاه مکابیم (بیت سیرا) دور زد و نظامیان اسرائیلی را دید که در حال ترک پایگاهی در نزدیکی این گذرگاه هستند و در حال حرکت به سمت گذرگاه هستند. در این لحظه نظامیان را زیر گرفت.

منابع عبری گزارش دادند: هنگام فرار به سمت گذرگاه حشموئنیم در ۱۴ کیلومتری محل حادثه حرکت کرد و به نظامیان اسرائیلی خبر داده شد که آماده باشند. مجری عملیات تلاش کرد که آنها را هم زیر بگیرد اما او را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر حسام بدران عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد: عملیات مقاومت در کرانه باختری از حیث نوع و تعداد و گستره جغرافیایی، در حال افزایش است و تلفات اشغالگران نیز بیشتر می‌شود.ما در مسیر درست حرکت می‌کنیم. پیام ما به دنیا این است که همزیستی با اشغالگران در کار نخواهد بود و این مقاومت روز به روز تشدید خواهد شد تا اشغالگری سرزمین ما پایان یابد.

وی از همه خواست که مشارکت فعالانه در این مقاومت داشته باشند و حمایت قوی از مبارزان به عمل آورند.

بدران گفت: مرحله آتی مرحله حساسی است که به توافق درباره برنامه‌های مقاومت بسیار نیازمند است. هر رفتار دیگری به مثابه رویارویی با ملت فلسطین است. هرآنکه به دنبال مقابله با مقاومت است، بازنده بزرگ است.