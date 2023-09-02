مردم در گام دوم پیش برنده انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قزل سفلی ظهر شنبه در گردهمایی اعضا سازمان‌های مردم نهاد فارس در شیراز بیان کرد: استفاده نکردن از گروه‌های مردمی و به‌کارگیری آنها نقطه ضعفی است که در تمام دولت‌ها وجود داشته و ضرورت دارد که این روند اصلاح شود.

معاون استانداری فارس ادامه داد: علت این اتفاق نیز نخست این است که ما در دانش حکمرانی ضعیف هستیم و به رغم داشتن توان انجام کار پروژه‌ای، در انجام کار پروسه‌ای مشکل داریم و دوم نیز ضعفی است که در الگوهای حکمرانی مردمی به آن دچار هستیم و اراده‌ای هم برای حل آن وجود ندارد.

او اظهار کرد: اگر می‌بینیم که دستگاه‌های اجرایی با تشکل‌های مردم نهاد مشارکت نمی‌کنند علتش این ست که در بخشی ساز و کار وجود ندارد و در بخش دیگر نیز اراده‌ای برای انجام این کار نیست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی فقط در سمن‌ها خلاصه نمی‌شود و ما به عنوان حاکمیت به سوی تمام کسانی که بتوانند به مردم و نظام خدمت کند دست یاری دراز می‌کنیم.

قزل سفلی افزود: در این میان گروه‌های جهادی و مؤسسه‌های خیریه از جمله حلقه‌های میانی هستند که در حوزه مشارکت اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری در کمک به اجرای سیاست‌های دولت داشته باشند.

معاون استاندار فارس ادامه داد: در حوزه مشارکت اجتماعی نیازمند استفاده از توان همه هستیم و هر کس هر توانمندی که دارد در همان حوزه می‌تواند تأثیرگذار باشد.

او گفت: امروز نیازمند توانمندسازی هستیم اما توانمندسازی تخصصی و سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد باید مسئله محور دسته بندی شوند و برای آنچه می‌خواهند انجام دهند تخصص کسب کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس اظهار کرد: هیچ دولتی نمی‌تواند بدون همراهی و کمک مردم به اهداف خود برسد چه رسد به اینکه نظام جمهوری اسلامی که پیروزی، تثبیت و استقرار و ثبات آن با مردم است و برای رسیدن به تمدن اسلامی هم حضور مردم ضرورت دارد.

قزل سفلی خاطرنشان کرد: ما از ظرفیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی و مردمی در تصمیم گیری‌ها استفاده خواهیم کرد.