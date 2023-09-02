سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم محمدمهدی اسماعیلی «حسین براتی» به عنوان سرپرست جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین منصوب شد.
براتی که پیش از این مدیر کل امور استانها و مجلس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، مدیر حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان، معاونت امور فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان و مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد تهران و خوزستان را در کارنامه خود داشت.
پیش از این حسین فائزی مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین را بر عهده داشت که با پایان دوره مأموریت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کنار رفته بود.
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