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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۱۵

با حکم وزیر؛

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین منصوب شد

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین منصوب شد

قزوین- «حسین براتی» سرپرست جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم محمدمهدی اسماعیلی «حسین براتی» به عنوان سرپرست جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین منصوب شد.

براتی که پیش از این مدیر کل امور استان‌ها و مجلس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، مدیر حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان، معاونت امور فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان و مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد تهران و خوزستان را در کارنامه خود داشت.

پیش از این حسین فائزی مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین را بر عهده داشت که با پایان دوره مأموریت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کنار رفته بود.

کد مطلب 5877390

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