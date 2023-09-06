تعرفه های پزشکی بدون واقعیت های اقتصادی تعیین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مدرکیان، با اشاره به اینکه طیف درآمدی پزشکان متفاوت است، گفت: پزشکان هم مثل بقیه اقشار جامعه درآمدشان متناسب با تلاش و زحمت شأن نیست ممکن است درباره عده‌ای از پزشکان این تناسب وجود داشته باشد اما درصد کمی هستند. به نظر می‌رسد حداکثر ۱۰ درصد پزشکان شناخته شده پردرآمد هستند البته این عدد درباره پزشکانی که درآمدهای کلان و به اصطلاح میلیاردی دارند درصد بسیار اندکی است، درآمد بیش از نیمی از پزشکان متناسب با دانش، تلاش، ریسک پذیر بودن و زحمت شأن نیست و مابقی پزشکان درآمد متوسط و معمولی دارند.

وی اظهار داشت: بسیاری از پزشکان ما شرایط کاری و درآمدی مناسبی با توجه به حجم فعالیت شأن ندارند برای مثال پزشکان شاغل در اورژانس‌ها که در بخش بسیار پرریسک فعال هستند درآمدشان متناسب با حجم فعالیت شأن نیست حتی درصد زیادی از پزشکانی که در مراکز بهداشتی و درمانی کار می‌کنند درآمد قابل قبول و متناسبی ندارند.

مدرکیان در ادامه با تاکید بر اینکه مبنای تعیین عدد تعرفه خدمات پزشکی مشخص نیست، عنوان کرد: در کشور ما بر اساس واقعیت موجود اقتصادی و اجتماعی تعرفه گذاری انجام نمی‌گیرد و با نادیده گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی تعرفه خدمات پزشکی را تعریف می‌کنند که منطبق با واقعیت‌های موجود نیست. البته این مسئله درباره مشاغل دیگر هم است اینکه اقتصاد را دستوری اجرا می‌کنند مشخص است که غلط است اقتصادی که مبتنی بر واقعیت اقتصادی و اجتماعی نباشد خروجی اش همین وضعیت نارضایتی اقتصادی در جامعه است. برای همین تعرفه جز فنی و حرفه‌ای شوخی است و مبنای تعیین عدد تعرفه مشخص نیست بنابراین خروجی آن همین وضعیت نابسامان تعرفه‌های پزشکی است که شرایط خوبی را ایجاد نکرده است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه برخی پزشکان می‌توانند متناسب با حجم زحمتی که می کشند درآمد داشته باشند، افزود: این موضوع اتفاق خوبی است و پیام خوبی را به جامعه می‌دهد اینکه یکی از راه‌های رسیدن به ثروت و موقعیت اجتماعی و درآمد تحصیل و کسب دانش است و الزاماً راه موفقیت و کسب درآمد استفاده از مسیر غیر معمول و رانت و شیوه‌های غیر مرسوم نیست در همه دنیا همین است کسی که توانمندی و مهارت خاصی دارد می‌تواند درآمد بیشتری داشته باشد.

وی گفت: گلایه مندی ما درباره پزشکانی است که کارهای پررسیک و حساس انجام می‌دهند مثل متخصصین طب اورژانس، عمومی، عفونی، اطفال، داخلی و بسیاری از رشته‌های مشابه که اساساً درآمدشان هیچ تناسبی با حجم استرس و ریسک و زحمت شأن ندارد.

مدرکیان اظهار داشت: درآمد جامعه پزشکی با توجه به محل اشتغال در بخش‌های اورژانس، بیمارستان و جراحی، درمانگاه و پزشکانی که در سیستم دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی فعال هستند و بسته به فعالیتی که انجام می‌دهند، متفاوت است؛ اما اینکه برآورد دقیقی از متوسط درآمد جراحان، متخصصان داخلی یا پزشکان عمومی و …داشته باشیم، نداریم. با این وجود واقعیت این است که تعدادی از پزشکان بر اساس توانمندی و نوع فعالیت‌هایی که دارند درآمدشان با تلاش شأن متناسب است اما اینها درصد کمی از پزشکان را تشکیل می‌دهند. بیشتر پزشکان به نسبت دانش و تلاش شأن درآمدشان متناسب با کارشان نیست حتی در بسیاری از مواقع می‌توانیم ادعا کنیم درآمد پزشکان کم است.