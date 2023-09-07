به گزارش خبرنگار مهر، از بامداد پنج شنبه مخازن نفتا در یک واحد پالایش میعانات نفتی و هیدروکربنی در شهرک صنعتی آشتیان دچار آتش‌سوزی شد که بعد از ۵ ساعت تلاش ۱۲ تیم آتش نشانی، حریق کنترل شد و عملیات خنک سازی و کنترلی همچنان ادامه دارد.

در عملیات اطفای حریق تیم‌های آتش‌نشانی شهرداری‌های اراک، دلیجان، فرمهین، ساوه، آشتیان و پالایشگاه شازند در کنار تیم‌های آتش‌نشانی شهرک‌های صنعتی حضور داشتند.

استاندار مرکزی از ابتدای حادثه در واحد هشدار سریع اداره کل مدیریت بحران حاضر و ضمن انجام هماهنگی‌های مورد نیاز، دستورات لازم جهت تسریع در عملیات اطفای حریق را صادر کرد.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار و مدیرکل مدیریت بحران استان نیز در محل حادثه حضور یافتند و ضمن تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با حضور کلیه اعضا در محل، تصمیمات لازم گرفته شد.

در مجموع ۲۵ تیم امدادی، انتظامی و عملیاتی از دستگاه‌های مختلف ستاد مدیریت بحران در میدان نقش‌آفرینی داشتند.

علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.