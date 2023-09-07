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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۰۳

آتش‌سوزی مخازن یک واحد پالایش میعانات نفتی در آشتیان کنترل شد

آتش‌سوزی مخازن یک واحد پالایش میعانات نفتی در آشتیان کنترل شد

آشتیان-آتش‌سوزی مخازن یک واحد پالایش میعانات نفتی در آشتیان کنترل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از بامداد پنج شنبه مخازن نفتا در یک واحد پالایش میعانات نفتی و هیدروکربنی در شهرک صنعتی آشتیان دچار آتش‌سوزی شد که بعد از ۵ ساعت تلاش ۱۲ تیم آتش نشانی، حریق کنترل شد و عملیات خنک سازی و کنترلی همچنان ادامه دارد.

آتش‌سوزی مخازن یک واحد پالایش میعانات نفتی در آشتیان کنترل شد

در عملیات اطفای حریق تیم‌های آتش‌نشانی شهرداری‌های اراک، دلیجان، فرمهین، ساوه، آشتیان و پالایشگاه شازند در کنار تیم‌های آتش‌نشانی شهرک‌های صنعتی حضور داشتند.

استاندار مرکزی از ابتدای حادثه در واحد هشدار سریع اداره کل مدیریت بحران حاضر و ضمن انجام هماهنگی‌های مورد نیاز، دستورات لازم جهت تسریع در عملیات اطفای حریق را صادر کرد.

آتش‌سوزی مخازن یک واحد پالایش میعانات نفتی در آشتیان کنترل شد

معاون سیاسی، امنیتی استاندار و مدیرکل مدیریت بحران استان نیز در محل حادثه حضور یافتند و ضمن تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با حضور کلیه اعضا در محل، تصمیمات لازم گرفته شد.

آتش‌سوزی مخازن یک واحد پالایش میعانات نفتی در آشتیان کنترل شد

در مجموع ۲۵ تیم امدادی، انتظامی و عملیاتی از دستگاه‌های مختلف ستاد مدیریت بحران در میدان نقش‌آفرینی داشتند.

علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

کد مطلب 5880783

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